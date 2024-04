Igors Grigorjevs: Ikvienā darbā svarīga nozīme ir vadības attieksmei

Apbalvojums I. Grigorjevam piešķirts par godprātīgu darbu un kvalitatīvas izglītības sistēmas veidošanu Ogres novadā, īpaši akcentēts viņa ieguldījums saistībā ar Ogres Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas būvniecību.





Pasniedzot apbalvojumu, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis savā, domes deputātu un novada iedzīvotāju vārda pateicās I. Grigorjevam par viņa veikumu jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas un sporta arēnas tapšanā. E. Helmanis uzsvēra, ka visgrūtāk cilvēkam ir veidot gribu, bet tieši I. Grigorjeva degsme un pārliecība par jaunas, mūsdienīgas skolas nepieciešamību novadā palīdzēja veidot gribu pašvaldības vadībā, domes deputātos, speciālistos, lai ķertos pie darba šādas izglītības iestādes izveidē.





“Grigorjeva kungs mūs pārliecināja, un mēs bijām gatavi strādāt pie jaunās ģimnāzijas un sporta arēnas būvniecības ieceres īstenošanas. Viena lieta ir uzbūvēt skolas ēku, otra – piepildīt to ar saturu. Igors, domādamas par jaunas Ogres Valsts ģimnāzija tapšanu, jau ieceres stadijā saskatīja kopainu – moderna ēka ar kvalitatīvas izglītības apguvei piemērotām telpām un aprīkojumu, ar radošiem, spēcīgiem pedagogiem, un šīs ieceres realizēšanā iesaistīja mūs visus. Kopīgiem spēkiem izdevās izstrādāt oriģinālu projektu un uzbūvēt šo unikālo izglītības iestādi,” atklāj E. Helmanis un piebilst, ka, protams, varēja uzbūvēt skolas ēku līdzīgu lielveikalam un nosaukt to par skolu – būtu lētāk, bet jautājums ir par to, vai šāds risinājums ir vajadzīgs mūsdienu sabiedrībā. “Apzinājāmies, ka izdevumi skolas un sporta arēnas būvniecībā un aprīkošanā būs lieli, taču tikpat labi apzinājāmies, ka tas ir ieguldījums mūsu bērnos, mūsu nākotnē. Jaunā skola ir kā magnēts jauniešiem, par to liecina lielais audzēkņu skaits desmitklasnieku – šajā mācību gadā ģimnāzijā iestājās 229 skolēni, ir atvērtas deviņas 10. klases,” uzsver domes priekšsēdētājs.





Domes priekšsēdētājs ir pārliecināts, ka jaunās skolas un sporta arēnas “magnētisms” izpaudīsies arī remigrācijas procesā, veicinās uz ārzemēm aizbraukušo novada iedzīvotāju atgriešanos. Jāpiebilst, ka jau tagad populārākā atgriešanās vieta Vidzemes reģionā ir Ogres novads.





“Ikvienā darbā svarīga nozīme ir vadības attieksmei, un Ogres novada pašvaldības vadības attieksmi vērtēju atzinīgi – tā ir atbalstoša, uz sadarbību un rezultātu vērsta, ikvienā jautājumā jūtama vadības ieinteresētība. Sarunās ar pašvaldības vadību man ir iespēja palūkoties uz lietām un procesiem no citas puses, gūt vērtīgas atziņas un jaunu skatījumu,” ar gandarījumu atzīst Izglītības pārvaldes vadītājs. I. Grigorjevs arī uzsver savas komandas – Izglītības pārvaldes darbinieku – nozīmi izglītības jomas stiprināšanā un attīstībā: “Es esmu tikai sava orķestra diriģents. Paldies kolēģiem par veiksmīgu saspēli līdz šim, centīsimies arī turpmāk strādāt kā vienota komanda! Darba mums visiem ir ļoti daudz.”