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Piektdiena, 3. jūlijs, 2026 19:18

Ikšķilē atklāta Ogres novada ainavu izstāde – aicina arī pašiem ķerties pie otām

OgreNet
Ikšķilē atklāta Ogres novada ainavu izstāde – aicina arī pašiem ķerties pie otām
Foto: "Ūsiņš L"
Piektdiena, 3. jūlijs, 2026 19:18

Ikšķilē atklāta Ogres novada ainavu izstāde – aicina arī pašiem ķerties pie otām

OgreNet

Biedrība "Ūsiņš L" aicina ikvienu interesentu uz 2025. gada mākslas plenēros tapušo darbu izstādi "Ota iekrāso novada robežas", kas šovasar līdz 31. jūlijam būs apskatāma Ikšķiles Daudzfunkcionālā centra izstāžu zālē, kā arī pašam izmēģināt spēkus glezniecībā vai zīmēšanā šīsvasaras plenēros.

Izstāde ir biedrības dāvana Ikšķilei tās 841. dzimšanas dienā un vienlaikus simbolisks noslēgums pirmajam plenēru ciklam, kurā mākslas cienītāji kopā ar profesionālu mākslinieci gleznoja Ogres novada ainavas un kultūrvēsturiskās vietas Meņģelē, Birzgalē, Ķeipenē un Ikšķilē. Katrs darbs glabā ne tikai konkrētas vietas noskaņu, bet arī stāstu par satikšanos, kopābūšanu un radošu vasaras dienu.

Biedrība arī 2026. gadā turpinās plenēru ciklu. Šoreiz uzmanības centrā būs Ogres novada mazāk apdzīvotie pagasti, kurus iepazīs caur mākslu, ainavu un vietējo kultūras mantojumu. Projekta mērķis ir radīt iespēju cilvēkiem radoši darboties, iepazīt savu novadu un stiprināt vietējo kopienu saliedētību, vēsta biedrības pārstāvji.

Šovasar paredzēti trīs brīvdabas plenēri Ogres novadā:

  • 4. jūlijā – Tomē. Daugavas krasta ainavas, Tomes tautas un pagasta nams un vietējā mēroga muzejā dzejnieka un izdevēja Jāzepa Osmaņa un rakstnieces Regīnas Ezeras radošā devuma ekspozīcija – vienīgā Latvijā;
  • 22. augustā – Mazozolos. Mazozolu muižas ēkas un veco dzirnavu ēkas Vecogres muižā, gleznains pilskalns, Velna grava, vieta saistīta ar rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa un izdevēja Antona Benjamiņa vārdu;
  • 6. septembrī – Krapē. Krapes muižas ēka un vēsturiskais parks, luterāņu baznīca un Kārļa Hūna altārglezna.

Plenēri paredzēti ikvienam interesentam – gan tiem, kuri jau glezno, gan tiem, kuri vēlas pirmo reizi izmēģināt spēkus glezniecībā vai zīmēšanā. Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama. Nodarbības vadīs māksliniece un pedagoģe Astra Rubene, kura plenēru dalībniekiem sniegs profesionālu atbalstu un iedrošinās radošajā procesā.

Dalībniekiem tiks nodrošināti audekli, akrila krāsas, otas, paletes un citi nepieciešamie materiāli. Līdzi jāņem vien pozitīvs noskaņojums, laikapstākļiem piemērots apģērbs, dzeramais ūdens, neliela uzkoda un, ja ir iespēja, arī savs molberts, stāsta biedrības pārstāvji.

Dalība plenēros ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās pa "WhatsApp" 29137977, norādot vārdu, uzvārdu un plenēru, kurā vēlaties piedalīties.

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