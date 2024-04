Ikšķilē pilsētas svētkos pasniedz Dzintara Soduma balvu literatūrā

Svētkus atklāja Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja Aiva Ormane, kura pauda prieku, ka šobrīd pandēmijas dēļ nav liegts sanākt kopā un svinēt svētkus. A.Ormane vēlēja visiem patīkamus svētkus, pateicās kolēģiem, kuri veidoja daudzveidīgo svētku programmu, un uzņēmējiem, kā arī pašiem ikšķiliešiem un svētku viesiem.

Svētku dalībniekus uzrunāja Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbale, kura gan savā, gan pašvaldības priekšsēdētāja Egila Helmaņa vārdā sveica ikšķiliešus, novadniekus un viesus svētkos. “Ikšķile kopš administratīvi teritoriālās reformas ir citādākā veidolā, ir apvienojušies četri novadi, bet ne jau robežas veido pilsētas būtību, Ikšķili veido cilvēki – atmiņas, stāsti, piedzīvojumi, nostāsti, svētki, sāpes un daudz kas cits,” atzina D.Bārbale piebilstot, ka bibliotēka ir viena no tām vietām, kas šo vēsturi glabā, un Ogres novadā ir izdevies uzcelt jaunu, modernu bibliotēku, kas turklāt ne tikai glabā vēsturi, bet gluži kā magnēts piesaista arī bērnus un jauniešus uz to nākt, darboties, lasīt un izzināt.

Turpinot Ikšķiles pašvaldības iedibināto tradīciju piešķirt Dzintara Soduma balvu par sasniegumiem literatūrā, Ogres novada pašvaldība arī šogad izsludināja šo konkursu nolūkā veicināt kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēt un atbalstīt latviešu rakstniecību. Pašvaldībā tika saņemti pieci pieteikumi -trīs prozas darbi un divi dzejas krājumi. Žūrijas komisija, izvērtējot iesniegtos darbus, vienbalsīgi nolēma Dzintara Soduma balvu 4000 eiro apmērā piešķirt ikšķilietei Ivetai Troalikai par 2021. gadā izdoto romānu “Tūlīt paliks labāk”.

Balvai pieteikto daiļdarbus vērtēja ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidotā žūrijas komisija, kuras sastāvā tika iekļauti divi novada pašvaldības un trīs literatūras jomas pārstāvji: žūrijas komisijas priekšsēdētāja Dana Bārbale Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietniece; komisijas sekretārs Nikolajs Sapožņikovs, Komunikāciju nodaļas vadītājs; komisijas locekļi – publicists un rakstnieks Andris Upenieks, dzejnieks, žurnālists un kritiķis Toms Treibergs, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre, literatūras apskatniece Aija Bremšmite.

Balvu I.Troalikai pasniedza D.Bārbale un A.Upenieks, pateicoties par lielisko darbu, bet muzikālu sveicienu veltīja pūtēju orķestris “Ikšķile”.

Centra laukumā notika arī aizraujošs pasākums “Garšu cīņas”, ko vadīja Valters Krauze un kurā piedalījās augstas klases un starptautisku atzinību guvuši pavāri: Ina Poliščenko, Svetlana Riškova, Kaspars Jansons, Kristaps Sīlis, Dāvis Auškāps. Viņu pagatavoto ēdienu vērtēja žūrija, izraugoties labāko no meistarstiķiem. Vēlāk no skatītāju vidus tika izraudzīti tautas pavāri, kuri kopā ar profesionāļiem gatavoja maltīti no sagatavotajiem produktiem: maltā gaļa, salāti, kokospiens, maize, puķkāposts, rīvēts siers, sīpols, burkāns, čili pipars un laims.

Svētki Ikšķilē turpinās. Ikšķiles vidusskolas sporta zālē plkst.20.00 sāksies florbola svētku turnīrs, bet Centra laukumā - Lielās galda spēles un citas radošas aktivitātes. Plkst.20.00 Ikšķiles estrādē sāksies koncertballe ar grupu “Lauku muzikanti”, bet plkst.23.00 līdz pat 3.00 uzstāsies grupa “MC Orķestris” un Atis Zviedris, DJ Mariss un DJ Presly.

Svētdien, 12. jūnijā, plkst.10.00 ikviens aicināts uz svētku dievkalpojumu, pēc kura plkst.11.30 būs iespēja baudīt Kaspara Zemīša un kamerkora “MoonBeams” koncertprogrammu “Radīšana”.