Pēc dzimtbūšanas atcelšanas Kurzemē un Vidzemē (attiecīgi 1817. un 1819. gadā), pateicoties pamazām pieaugošajai zemnieku turībai, viņu sētās sāka straujāk ieplūst grāmatas, galvenokārt baznīcas literatūras standartizdevumi – Bībeles, sprediķu krājumi un dziesmugrāmatas, kā arī populārāko garīgo tekstu kopojumi, tā sauktās baznīcas rokasgrāmatas, piemēram, daudzkārt izdotā “Latviskā baznīcas, skolas un sētas grāmata”. Šo iespieddarbu lapas, kā tas jau ilgstoši bija ierasts, sargāja stingri vāki, kuru pamatnēs liktie koka dēlīši tika pārvilkti ar teļādu. Rotājumu bija maz – lauku grāmatsējēji reizēm ādā iespieda vienkāršu taisnlīniju rakstu.
Intensīva lietošana, neskatoties uz pamatīgo ievākojumu, grāmatas tomēr ātri deldēja. To īpašnieki pievērsās izsenis praktizētam aizsarglīdzeklim – apkalumiem, kuriem tika piešķirta arī estētiska funkcija. Ierosme nāca no Morāvijas un Polijas. Analogus apkalumus darināja Šveicē un Zviedrijā. Iesējumu rotāšana bija latviešu pirmā pievēršanās grāmatu mākslai, stāsta bibliotēkā.
Izstādē skatāmas ar kalumiem dažādi apdarinātas senās latviskās grāmatas. Mākslinieks Valdis Villerušs savās asamblāžās tās apmeklētājus iepazīstina ar dažām izteiksmīgām grāmatās atstātām laikazoba un lasītāju pēdām.
No 2021. līdz 2025. gadam visā valstī atzīmē latviešu grāmatai 500. Pasākuma kulminācija notiks 2025. gada 8. novembrī, kad Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies svinības – iestudējums astoņos cēlienos “Cauri tumsai ar grāmatu”, kas tiks tiešraidē translēts visās Latvijas bibliotēkās. Ikšķiles pilsētas bibliotēkas pārstāvji aicina 8. novembrī plkst. 17.00 uz izstādes prezentāciju, tikšanos ar mākslinieku Valdi Villerušu un žurnālistes Sandras Kiršbergas, operatora Edgara Bites un montāžas mākslinieka Uģa Smelēna veidotās dokumentālās filmas “Valdis Villerušs, Ikšķiles portretists” pirmizrādi.
Izstāde pieejama apmeklētājiem no 11. oktobra līdz 29. novembrim pirmdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00, trešdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00 un sestdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00 Ikšķiles Daudzfunkcionālā centra izstāžu zālē (pie bibliotēkas).