Ikšķilē un citviet seniori guvuši atbalstu uzņēmējdarbības veidošanā

Ikšķilē un citviet seniori guvuši atbalstu uzņēmējdarbības veidošanā
Foto: www.pexels.com
Ikšķilē un citviet seniori guvuši atbalstu uzņēmējdarbības veidošanā

Biedrība "Vidusdaugavas NVO centrs" 2025. gadā veiksmīgi īstenojusi projektu “Sudraba ekonomika Latvijā: diskriminācijas risku mazināšana senioru iekļaušanai darba tirgū”, kura mērķis bija mazināt diskriminācijas riskus pēc vecuma pazīmes jeb eidžismu Latvijā, vienlaikus veicinot “Sudraba ekonomikas” attīstību un senioru aktīvu, sociāli iekļaujošu dzīvi, informē biedrībā.

Projekta aktivitātes norisinājās sešās Latvijas vietās – Krāslavā, Jēkabpilī, Ikšķilē, Siguldā, Gulbenē un Kuldīgā –, pulcējot kopumā 313 dalībniekus. Dalībnieki gan klātienē, gan attālināti apguva projekta laikā izstrādātu apmācību programmu, kas sastāvēja no pieciem tematiskiem apmācību cikliem un sniedza zināšanas par eidžismu vai vecuma diskrimināciju un uzņēmējdarbības tendencēm.

Būtiska projekta daļa bija mentorēšanas programma, kurā 20 seniori ar mentoru atbalstu uzsāka saimniecisko darbību vai arī stiprināja jau iepriekš uzsāktu uzņēmējdarbību. Projekts deva iespēju senioriem noticēt saviem spēkiem, spert pirmos soļus uzņēmējdarbībā un kļūt ekonomiski neatkarīgākiem, pārliecinoties par savu biznesa ideju dzīvotspēju, stāsta biedrības pārstāvji.

Senioriem bija iespēja savu profesionālo pieredzi, hobijus vai aizraušanos pārvērst ienākumu gūšanas avotā. Mentoru atbalsts sniedza drošības sajūtu un pārliecību, ka uzņēmējdarbības uzsākšana ir sasniedzams un reāls mērķis arī senioru vecumā. Mentorēšanas laikā visbiežāk tika sniegts atbalsts juridisko jautājumu risināšanā, saimnieciskās darbības reģistrēšanā, ražošanas un realizācijas nosacījumos, grāmatvedības jautājumos, kā arī sociālo tīklu izmantošanā produktu un pakalpojumu virzīšanai tirgū.

Īpašs gandarījums ir par senioru radītajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem, kas, pateicoties projektam, jau ir uzsākuši ceļu pie saviem klientiem, norāda biedrības pārstāvji.

Šobrīd ir uzsākta projekta informatīvā kampaņa “Nopelni ar pieredzi”, kuras ietvaros tiek popularizēti pieci pozitīvi veiksmes stāsti par senioriem, kuri, pateicoties dalībai projektā, ir uzsākuši savu saimniecisko darbību. Kampaņai sekot var “Vidusdaugavas NVO centra” tīmekļvietnē.

Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” izjūt patiesu gandarījumu par realizēto projektu – tas palīdzējis vairākiem dalībniekiem savus sapņus pārvērst īstenībā, bet pārējiem sniedzis vērtīgu ieskatu mūsdienu ekonomikas procesos, iedrošinot būt aktīviem un sabiedrībā iesaistītiem arī senioru vecumā.

