Kā norāda Ogres novada pašvaldība, tiešraide būs skatāma uz lielizmēra brīvdabas ekrāniem Ikšķilē un Lielvārdē.
Ceturtdiena, 30. aprīlis, 2026 11:28
Ikšķilē un Lielvārdē būs iespēja vērot svētku koncertu no Ogres
4. maijā plkst. 20.00 tiešraidē no Ogres Pilsētas skvēra tiks translēts latviešu postfolkloras un folkloras grupas "Iļģi" koncerts, kurā piedalās Ogres novada Kultūras centra bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Pīlādzītis", tautas deju ansamblis "Ogre" un vidējās paaudzes deju kolektīvs "Raksti".