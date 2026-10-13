Otrdiena, 13.10.2026 11:37
Irma, Mirga
Otrdiena, 13.10.2026 11:37
Irma, Mirga
Otrdiena, 13. oktobris, 2026 09:28

Ikšķiles bibliotēkā atklās Noras Ikstenas lasītavu

OgreNet / Leta
Ikšķiles bibliotēkā atklās Noras Ikstenas lasītavu
Ilustratīvs attēls: Ikšķiles bibliotēka
Otrdiena, 13. oktobris, 2026 09:28

Ikšķiles bibliotēkā atklās Noras Ikstenas lasītavu

OgreNet / Leta

Sestdien, 17. oktobrī, plkst. 12 Ikšķiles pilsētas bibliotēkā atklās rakstniecei Norai Ikstenai veltītu lasītavu. Tajā apmeklētāji varēs lasīt un strādāt, kā arī apskatīt rakstnieces personīgās lietas. Lasītavas atklāšana noslēgs Ikstenai veltīto notikumu nedēļu “Noras māja”, kuras laikā izziņota arī jauna stipendija jaunajiem literātiem. Lasītavas atklāšana ir daļa no notikumu nedēļas “Noras māja”, kas no 12. līdz 17. oktobrim norisinās Rīgā un Ikšķilē. Nedēļas programmā ir divu grāmatu atklāšana, koncerti, filmu seansi un sarunas.

Lasītava ar rakstnieces personīgajām lietām

Bibliotēkas vadītāja Dace Rempe uzsver, ka lasītava būs apmeklētājiem pieejama darba un lasīšanas telpa. Tajā būs izvietotas arī rakstnieces personīgās lietas. Telpu bibliotēka iekārtojusi sadarbībā ar Ikstenas ģimeni un mākslinieci Annu Heinrihsoni.

Lasītavā būs pieejami Ikstenas darbi un to tulkojumi. Bibliotēka vēlas savākt visus romāna “Mātes piens” tulkojumus, kas izdoti vairāk nekā 30 valodās. Pašlaik bibliotēkas rīcībā ir izdevumi 21 valodā.

Jauna stipendija jaunajiem autoriem

Nedēļas sākumā, pirmdien, preses pasākumā Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā Indra Vilipsone pastāstīja par jaunu stipendiju. Tā nosaukta Noras Ikstenas vārdā un paredzēta jauno literātu radošās darbības atbalstam. Pirmo reizi stipendiju plānots pasniegt 2027. gada 15. oktobrī, rakstnieces dzimšanas dienā.

Stipendiju katru gadu piešķirs vienam jaunam autoram, kurš raksta prozu, dzeju vai dramaturģiju. Žūrijā darbosies:

  • Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule,
  • izdevniecības “Dienas Grāmata” direktore un galvenā redaktore Dace Sparāne-Freimane,
  • kinorežisore Ināra Kolmane,
  • Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas Ventspilī bijusī vadītāja Andra Konste.

Divas jaunas grāmatas

Izdevniecība “Dienas Grāmata” izdevusi Ikstenas tekstu izlasi “Bezgalības”. Sparāne-Freimane uzsvēra, ka tajā apkopoti rakstnieces teksti, kas tapuši laikrakstam “Diena” un izdevumam “Kultūras Diena”. Izlasi palīdzēja veidot arī Ikstenas ilggadējā redaktore Gundega Blumberga.

Savukārt muzejs izdevis eseju krājumu “Zelta graudu sijāšana”. Tajā apkopotas Ikstenas esejas par 100 rakstniekiem un mūziķiem. Tās rakstnieces tapušas muzeja pastāvīgajai ekspozīcijai “Prokrastinācija un radīšana”. Ekspozīcijas audiogidā var klausīties arī pašas rakstnieces ierunātos tekstus. Rakstnieces dzimšanas dienā, 15. oktobrī, muzejā atvērs krājumu “Zelta graudu sijāšana”, un Raimonds Tiguls sniegs rakstniecei veltītu koncertu.

Par Noru Ikstenu

Rakstniece Nora Ikstena nomira 4. janvārī pēc smagas slimības. Viņas zināmākais darbs ir romāns “Mātes piens”. Tas izdots 2015. gadā sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts”, un pēc tā uzņemta arī tāda paša nosaukuma filma. Ikstena sarakstījusi septiņus romānus, kā arī vairākus stāstu krājumus, biogrāfijas un esejas.

Rakstniece saņēmusi nozīmīgas Latvijas un starptautiskas balvas, tostarp Latvijas Literatūras gada balvu un Izcilības balvu kultūrā. Viņas darbi iestudēti arī teātros un ekranizēti.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.