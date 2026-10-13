Ikšķiles bibliotēkā atklās Noras Ikstenas lasītavu

Lasītava ar rakstnieces personīgajām lietām
Bibliotēkas vadītāja Dace Rempe uzsver, ka lasītava būs apmeklētājiem pieejama darba un lasīšanas telpa. Tajā būs izvietotas arī rakstnieces personīgās lietas. Telpu bibliotēka iekārtojusi sadarbībā ar Ikstenas ģimeni un mākslinieci Annu Heinrihsoni.
Lasītavā būs pieejami Ikstenas darbi un to tulkojumi. Bibliotēka vēlas savākt visus romāna “Mātes piens” tulkojumus, kas izdoti vairāk nekā 30 valodās. Pašlaik bibliotēkas rīcībā ir izdevumi 21 valodā.
Jauna stipendija jaunajiem autoriem
Nedēļas sākumā, pirmdien, preses pasākumā Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā Indra Vilipsone pastāstīja par jaunu stipendiju. Tā nosaukta Noras Ikstenas vārdā un paredzēta jauno literātu radošās darbības atbalstam. Pirmo reizi stipendiju plānots pasniegt 2027. gada 15. oktobrī, rakstnieces dzimšanas dienā.
Stipendiju katru gadu piešķirs vienam jaunam autoram, kurš raksta prozu, dzeju vai dramaturģiju. Žūrijā darbosies:
- Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule,
- izdevniecības “Dienas Grāmata” direktore un galvenā redaktore Dace Sparāne-Freimane,
- kinorežisore Ināra Kolmane,
- Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas Ventspilī bijusī vadītāja Andra Konste.
Divas jaunas grāmatas
Izdevniecība “Dienas Grāmata” izdevusi Ikstenas tekstu izlasi “Bezgalības”. Sparāne-Freimane uzsvēra, ka tajā apkopoti rakstnieces teksti, kas tapuši laikrakstam “Diena” un izdevumam “Kultūras Diena”. Izlasi palīdzēja veidot arī Ikstenas ilggadējā redaktore Gundega Blumberga.
Savukārt muzejs izdevis eseju krājumu “Zelta graudu sijāšana”. Tajā apkopotas Ikstenas esejas par 100 rakstniekiem un mūziķiem. Tās rakstnieces tapušas muzeja pastāvīgajai ekspozīcijai “Prokrastinācija un radīšana”. Ekspozīcijas audiogidā var klausīties arī pašas rakstnieces ierunātos tekstus. Rakstnieces dzimšanas dienā, 15. oktobrī, muzejā atvērs krājumu “Zelta graudu sijāšana”, un Raimonds Tiguls sniegs rakstniecei veltītu koncertu.
Par Noru Ikstenu
Rakstniece Nora Ikstena nomira 4. janvārī pēc smagas slimības. Viņas zināmākais darbs ir romāns “Mātes piens”. Tas izdots 2015. gadā sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts”, un pēc tā uzņemta arī tāda paša nosaukuma filma. Ikstena sarakstījusi septiņus romānus, kā arī vairākus stāstu krājumus, biogrāfijas un esejas.
Rakstniece saņēmusi nozīmīgas Latvijas un starptautiskas balvas, tostarp Latvijas Literatūras gada balvu un Izcilības balvu kultūrā. Viņas darbi iestudēti arī teātros un ekranizēti.