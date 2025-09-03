Ikšķiles estrādē gaidāmas Latviešu estrādes mūzikas pērles romantiskajā koncertā “Kad gadiem es pāri skatos…”

Šajā vakarā izcilo latviešu komponistu Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Ulda Stabulnieka, Ivara Vīgnera u.c. autoru dziesmas “Laternu stundā”, “Mīla ir kā uguns”, “Ejot cauri rudziem”, “Ķiršu lietus”, “Vīrietis labākos gados”, “Svešā zemē stādu rozes”, “Deviņvīru spēks”, “Kad gadiem es pāri skatos” un daudzas citas – gan solo, gan duetos un trio – skanēs brīnišķīgo dziedātāju Elzas Rozentāles un Jāņa Moiseja, kā arī talantīgo dziedošo aktieru Madaras Botmanes, Mārča Maņjakova, Aijas Dzērves un Mārtiņa Brūvera interpretācijā. Par muzikālo pavadījumu gādās “Ikšķiles zelta dziesmu orķestris”: Ivars Kalniņš (sitaminstrumenti), Juris Kristons (taustiņi), Modris Laizāns (basģitāra) un Jānis Bērziņš (ģitāra).
“Šis vakars būs kā muzikāla atgriešanās pie dziesmām, kuras laika ritējumā kļuvušas par tautas sirdsbalsi. Tajās dzīvo ne tikai melodija, bet vesels laikmets — ar sapņiem, jūtām un atmiņām. Šis vakars būs kā saruna ar pagātni, kurā skan mūsu leģendu balss un uz kuru īpaši gaidīti tie klausītāji, kam šīs dziesmas nozīmē vairāk nekā vārdus un notis,” saka koncerta rīkotāji.
Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā