Ceturtdiena, 09.10.2025 23:01
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:01
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 22. decembris, 2021 10:50

Ikšķiles jaunajam māksliniekam atzinība Starptautiskajā konkursā "Vilnis Lielupē"

Ikšķiles jaunajam māksliniekam atzinība Starptautiskajā konkursā "Vilnis Lielupē"
Trešdiena, 22. decembris, 2021 10:50

Ikšķiles jaunajam māksliniekam atzinība Starptautiskajā konkursā "Vilnis Lielupē"

Adventes laika ieskaņu baltajās dabas nokrāsās, ir noslēdzies V Starptautiskais gleznošanas konkurss "Vilnis Lielupē", kas norisinājās Salgalē. Konkursā , ar tēmu "Dziesmu vilnis", šogad piedalījās 18 mākslas skolu audzēkņi no trim valstīm – Latvijas, Igaunijas, un Azerbaidžānas.

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja astoņi jaunie mākslinieki: Svens Skujiņš, Elizabete Aija Vecrinka, Sofija Zeņko, Karlīna Kalēja, Kate Štāla, Madara Bāriņa, Luīze Treimane, Estere Sokolovska, kuri radīju savus radošos darbus skolotājas Martas Jurjānes vadībā.


Vienmēr ir interesanti, aizraujoši un intriģējoši vērot, kā krāsu, formu, tēlu un kompozīciju kopums spēj atklāt mākslinieka radīšanas koncepcijas rezultātu, pārnesot citu mākslas - mūzikas žanru. Tā arī šajā konkursā jaunie mākslinieki "dziedāja", "spēlēja", radīja dziesmu vilni savos tēlos un simbolos.
Ikšķiles jaunais mākslinieks Svens Skujiņš (1.klase), savā dziesmu vilnī atklāja pasaulslavenā mūzikla "Mūzikas skaņas" radošo redzējumu simbolos , un izpelnījās konkursa žūrijas Atzinību.

Prieks par jauno mākslinieku paaudzes radošajiem meklējumiem un to atklāsmi! Paldies par vēlmi darboties un radīt darbus visiem jaunajiem māksliniekiem arī attālinātajos darbošanās brīžos! Paldies par uzņēmību skolotājai Martai Jurjānei!

Informāciju sagatavoja IMMS direktore Valda Jermanova

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?