Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja astoņi jaunie mākslinieki: Svens Skujiņš, Elizabete Aija Vecrinka, Sofija Zeņko, Karlīna Kalēja, Kate Štāla, Madara Bāriņa, Luīze Treimane, Estere Sokolovska, kuri radīju savus radošos darbus skolotājas Martas Jurjānes vadībā.
Vienmēr ir interesanti, aizraujoši un intriģējoši vērot, kā krāsu, formu, tēlu un kompozīciju kopums spēj atklāt mākslinieka radīšanas koncepcijas rezultātu, pārnesot citu mākslas - mūzikas žanru. Tā arī šajā konkursā jaunie mākslinieki "dziedāja", "spēlēja", radīja dziesmu vilni savos tēlos un simbolos.
Ikšķiles jaunais mākslinieks Svens Skujiņš (1.klase), savā dziesmu vilnī atklāja pasaulslavenā mūzikla "Mūzikas skaņas" radošo redzējumu simbolos , un izpelnījās konkursa žūrijas Atzinību.
Prieks par jauno mākslinieku paaudzes radošajiem meklējumiem un to atklāsmi! Paldies par vēlmi darboties un radīt darbus visiem jaunajiem māksliniekiem arī attālinātajos darbošanās brīžos! Paldies par uzņēmību skolotājai Martai Jurjānei!
Informāciju sagatavoja IMMS direktore Valda Jermanova