– ir bijis saistošs tik daudziem pedagogiem un audzēkņiem visdažādākajās Latvijas malās. Dalībnieku skaits šogad bija īpaši liels- pārstāvētas 40 skolas, tālab vērtēšanas žūrijas komandai tas bija patiess izaicinājums.Šogad konkursa tēma – INDUSTRIĀLĀ AINAVA.
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu (IMMS)pārstāvēja 11 jaunie mākslinieki: Svens Skujiņš, Elizabete Aija Vecrinka, Sofija Zeņko, Elīza Romanovska, Inguss Zurkovs, Kate Kravale, Enija Pijola, Nellija Johansena, Madara Bāriņa, Estere Sokolovska, Roberts Strupka. Četru mākslinieku radošie darbi izpelnījās īpašu žūrijas uzmanību – Sofija Zeņko ieguva 2.vietu par darbu “Būvlaukums”, Inguss Zurkovs ieguva 3.vietu par darbu “Konstrukcija”, Elizabete Aija Vecrinka ieguva Atzinību par darbu “Melnais tilts”, Elīza Romanovska ieguva Atzinību par darbu “Rūpnīca pie jūras”.
Paldies par ieguldīto darbu un sasniegumiem mākslas skolotājām Lailai Balodei un Martai Jurjānei!
Jaunie konkursanti drīzumā saņems balvas un diplomus par saviem sasniegumiem konkursā, kā arī laureātu darbi būs atspoguļoti konkursam veltītā kalendārā 2022.gadam.
Informāciju sagatavoja Valda Jermanova, IMMS direktore