Neskatoties uz visai sarežģīto, trauksmaino un neparasto 6 mēnešu mācību periodu, jaunie mākslinieki ar skolotājām Agnesi Oleksāni, Lailu Balodi, Sigitu Muleri, Martu Jurjāni, ir sagatavojuši gleznojumu, zīmējumu, stikla, keramikas, papīra plastikas radošos darbus, lai var priecēt katra mūsu skolas darbinieka, audzēkņa, un citu mākslas atbalstītāju sirdis.
Uz izstādi aicina jaunās mākslinieces Tīnas Liānas Ulases gleznojums (afišas noformējums), kas vilina iznākt laukā un sajust pavasara tuvošanos.
Aicinām apmeklēt izstādi “Iezvanīt pavasari” arī klātienē, apmeklējot individuāli, IMMS darba laikā, piesakoties pie skolas dežurantes.
Paldies jaunajiem māksliniekiem un viņu ģimenēm par izturību, uzticību, atbalstu un sadarbību. Paldies mūsu skolas mākslas skolotājām, kas motivē un mudina jaunos māksliniekus dalībai izstādēs un konkursos!
Fotogalerija šeit:
Informāciju sagatavoja Valda Jermanova, IMMS direktore