Konkursantu vidū Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja jaunās mākslinieces Alīda Miezīte, Brigita Silkāne, Elīza Romanovska, Emīlija Gribuste, Emīlija Kokina, Karlīna Kalēja, Kate Štāla, Paula Siliņa, Rūta Vanaga ar radošajiem darbiem, kuros tapušas Ogres novada raksturīgas ainavas.
Valsts svētku noskaņās 17. novembrī Ogres Mūzikas un mākslas skolas izstāžu zālē svinīgā individuālā ceremonijā tika sveiktas Pēterim Aulmanim veltītā mākslas darbu konkursa laureātes, kuru vidū vienu no laureātu godalgām saņēma jaunā Ikšķiles māksliniece Brigita Silkāne par darbu “Lavandu smaržas” (gleznojums), un jaunā māksliniece Rūta Vanaga ieguva veicināšanas balvu par darbu “Pelēkā diena” (gleznojums).
Pateicamies Ogres mūzikas un mākslas skolai par viesmīlīgu uzņemšanu, jaunajām māksliniecēm par radošajiem darbiem un skolotājai Martai Jurjānei par jauno mākslinieku motivēšanu un dalību konkursos.
Informāciju sagatavoja Valda Jermanova, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas direktore