Ceturtdiena, 09.10.2025 23:01
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:01
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 25. marts, 2022 09:04

Ikšķiles jaunie mākslinieki laureātu vidū konkursā "Gaujas mozaīka Ādažos"

Ikšķiles jaunie mākslinieki laureātu vidū konkursā "Gaujas mozaīka Ādažos"
Piektdiena, 25. marts, 2022 09:04

Ikšķiles jaunie mākslinieki laureātu vidū konkursā "Gaujas mozaīka Ādažos"

Noslēdzies ikgadējais Ādažu Mākslas un mūzikas skolas organizētais vizuālās mākslas konkurss "Gaujas mozaīka Ādažos". Šī gada tēma – "Dzīvais ūdens" lika mums ielūkoties Gaujas dziļumos, tajā saskatot mazākas vai lielākas dzīvotnes, kā arī atklāt dažādu kultūras slāņu uzkrājumu, ko atainojuši savos radošajos darbos jaunie mākslinieki.

Šogad ir rekordliels dalībnieku skaits, kopsummā tika iesūtīti 655 darbi no 85 Latvijas skolām! Konkursa organizatori ir patiesi pateicīgi, par skolu lielo atsaucību!


Darbi tika vērtēti dalot trīs lielās grupās un četrās vecuma apakšgrupās – Vispārizglītojošās skolas, Mākslas skolas un Datorgrafikas darbi. Ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu, šogad žūrija ir piešķīrusi vairākas pirmās, otrās un trešās vietas. Kopsummā ir godalgoti 91 bērnu un jauniešu darbi.


Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu (IMMS) pārstāvēja 12 jaunie mākslinieki – D.Cīrule, E.H.Krūmiņa, E.Gribuste, L.Rudovica, L.Treimane, M.Fiļipova, M.Miglāns, M.Dzenis, N.Blūma, E.Sokolovska, N.Veidemanis, S.Skujiņš ar saviem gleznojumiem, atklājot savu redzējumu ūdens pasaules apvāršņos.


Laureātu vidū ierindojās divi Ikšķiles jaunie mākslinieki, Estere Sokolovska iegūstot 3.vietu ar darbu "Līdaka medībās" un Niks Veidemanis iegūstot Atzinību par darbu "Zemūdens atkritumi" (pedagoģe Laila Balode).


Paldies visiem jaunajiem māksliniekiem par dalību konkursā un ieguldīto radošo darbu, paldies Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas mākslas skolotājām par jauno mākslinieku virzīšanu dalībai konkursos!

Informāciju sagatavoja Valda Jermanova, IMMS direktore

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?