Šogad ir rekordliels dalībnieku skaits, kopsummā tika iesūtīti 655 darbi no 85 Latvijas skolām! Konkursa organizatori ir patiesi pateicīgi, par skolu lielo atsaucību!
Darbi tika vērtēti dalot trīs lielās grupās un četrās vecuma apakšgrupās – Vispārizglītojošās skolas, Mākslas skolas un Datorgrafikas darbi. Ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu, šogad žūrija ir piešķīrusi vairākas pirmās, otrās un trešās vietas. Kopsummā ir godalgoti 91 bērnu un jauniešu darbi.
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu (IMMS) pārstāvēja 12 jaunie mākslinieki – D.Cīrule, E.H.Krūmiņa, E.Gribuste, L.Rudovica, L.Treimane, M.Fiļipova, M.Miglāns, M.Dzenis, N.Blūma, E.Sokolovska, N.Veidemanis, S.Skujiņš ar saviem gleznojumiem, atklājot savu redzējumu ūdens pasaules apvāršņos.
Laureātu vidū ierindojās divi Ikšķiles jaunie mākslinieki, Estere Sokolovska iegūstot 3.vietu ar darbu "Līdaka medībās" un Niks Veidemanis iegūstot Atzinību par darbu "Zemūdens atkritumi" (pedagoģe Laila Balode).
Paldies visiem jaunajiem māksliniekiem par dalību konkursā un ieguldīto radošo darbu, paldies Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas mākslas skolotājām par jauno mākslinieku virzīšanu dalībai konkursos!
Informāciju sagatavoja Valda Jermanova, IMMS direktore