Jau trešo gadu konkurss tiek organizēts ar mērķi, veicināt bērnu un jauniešu profesionālo interesi par klaviermūzikas klasiskām vērtībām un mūsdienu klaviermūzikas inovācijām, tendencēm. Šogad konkursa formāts bija atšķirīgs, jo tas norisinājās attālināti ar videoierakstu starpniecību. Žūrijas darbu šajā gadā veica - žūrijas priekšsēdētāja - Londonas Karaliskās Mūzikas akadēmijas profesore pianiste Diāna Ketlere (Latvija/Anglija) un žūrijas locekļi - pianiste IndrePetrauskaite (Lietuva/Anglija) un Ventspils Mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas vadītājs, pianists Endijs Renemanis (Latvija).
Konkursā tika pārstāvētas dažādas Latvijas skolas – Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola, Rīgas Doma kora skola, Ādažu mākslas un mūzikas skola, Jūrmalas Mūzikas vidusskola, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skola, Ķekavas Mūzikas skola, Garkalnes mākslu un vispārizglītojošā vidusskola, Augusta Dombrovska mūzikas skola, Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skola, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola, Nīcas Mūzikas skola, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, Liepājas pilsētas 2. mūzikas skola, Juglas mūzikas skola, Olaines mūzikas un mākslas skola, Inčukalna mūzikas un mākslas skola, kā arī dalībnieki no ārzemēm.
"Vispirms es sākšu, sakot "bravo!" un "labi padarīts!" visiem konkursa dalībniekiem un viņu pedagogiem. Gatavošanās konkursam vienmēr ir vienlīdz abpusējs darbs gan skolniekiem vai skolniecēm, gan viņu skolotājiem - bez abu pušu kopējā entuziasma, disciplīnas un pacietības labs rezultāts nav iespējams. Konkurss bija visu šo sadarbību labs atspoguļotājs! Es esmu sajūsmā par konkursa dalībnieku kopējo augsto sagataves līmeni un par viņu ieguldīto lielo darbu, lai šādu līmeni sasniegtu! Es guvu milzīgu prieku baudot labu mūziku, jo mūsu kopējais, brīnišķīgais instruments māk gan dziedāt, gan runāt, gan raudāt un smieties pat tad, ja tas tiek spēlēts ar pašām mazākajām rociņām," uzsver žūrijas priekšsēdētāja Diāna Ketlere.
"Man bija patīkami piedalīties kā žūrijas loceklim Liepājas III starptautiskajā pianistu konkursā "Pianofrequency" 2022. Liels prieks klausīties un vērtēt tik daudz talantīgu dalībnieku. Es apsveicu visus skolotājus, kas ieguldīja tik daudz darba, lai sagatavotu un izglītotu jaunos izpildītājus. Pateicība konkursa organizatoriem, kas radīja šo iedvesmojošo konkursa platformu jaunajiem, topošajiem māksliniekiem," atzīmē Indre Petrauskaite.
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu (IMMS) pārstāvēja jaunie pianisti: Patrīcija Paura (2.klase), Reinis Grundulis (7.klase), Oskars Grundulis (5.klase), kuri savu un skolas godu jau ir aizstāvējuši daudzos konkursos. Arī šajā konkursā jaunā pianiste Patrīcija ieguva 3.vietu un arī specbalvu “Par izcilu brīvās izvēles liriskā skaņdarba izpildījumu”, jaunie pianisti Reinis un Oskars abi ieguva 2.vietu katrs savā vecuma grupā.
Patiess prieks un “Bravo!!!”jaunajiem pianistiem un skolotājai Zandai Grīnbergai- Grundulei, par lielo darba ieguldījumu un izciliem panākumiem !
Informāciju sagatavoja Valda Jermanova, IMMS direktore