Ceturtdiena, 09.10.2025 21:47
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:47
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 29. oktobris, 2021 09:00

Ikšķiles jaunie pianisti priecē starptautisko žūriju

Ikšķiles jaunie pianisti priecē starptautisko žūriju
Piektdiena, 29. oktobris, 2021 09:00

Ikšķiles jaunie pianisti priecē starptautisko žūriju

Ar nopietnu un atbildīgu ieguldīto darbu un gatavošanos konkursam pusgada garumā, Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas (IMMS) jauno pianistu duets Rūta Lejiņa (6.klase) un Reinis Grundulis (7.klase), skolotājas Zandas Grīnbergas- Grundules vadībā, ir godam prezentējuši savas klavierspēles meistarību.

Jaunie pianisti – duetā, gan attālināti, gan klātienē, apgūstot nopietnu repertuāru, 2021.gada septembrī piedalījās X Rīgas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā (attālināti), ko vērtēja starptautiska žūrija no Latvijas, Zviedrijas, Ukrainas, Apvienotās Karalistes, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Itālijas.
Konkursā piedalījās gan solisti – pianisti, gan dueti, no vairākām pasaules valstīm, kur laureātu vidū ir pārstāvētas valstis - Latvija, Igaunija, Vācija, Ķīna, Rumānija, Baltkrievija, Zviedrija.


Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas jauno pianistu duets Rūta un Reinis, konkursā sevi pieteica ar starptautisku programmu, kur pārstāvēta arī Latviešu mūzika: A.Kalniņš "Krauklīt’s sēž ozolā" no cikla "10 Latviešu tautasdziesmas klavierēm četrrocīgi", A.Hačaturjans "Zobenu deja" no baleta "Gajanē" G.Andersona aranžējumā, K.Sen-Sanss "Gulbis" no cikla "Dzīvnieku karnevāls" G.Andersona aranžējumā, iegūstot godpilnu 2.vietu.


Abi jaunie pianisti mūsu skolas un Ikšķiles vārdu uz spodrinājuši daudzos Latvijas un Starptautiskajos konkursos. Tāpēc vēlos akcentēt cik nozīmīgs ir jauniešu gribasspēks un mērķtiecība, ģimenes atbalsts un profesionāla un motivēta sadarbība ar pedagogu.

Lai jauno pianistu sasniegumi ir iedvesmojoši mazajiem mūzikas pētniekiem!

Informāciju sagatavoja IMMS direktore Valda Jermanova

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?