Jaunie pianisti – duetā, gan attālināti, gan klātienē, apgūstot nopietnu repertuāru, 2021.gada septembrī piedalījās X Rīgas Starptautiskajā jauno pianistu konkursā (attālināti), ko vērtēja starptautiska žūrija no Latvijas, Zviedrijas, Ukrainas, Apvienotās Karalistes, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Itālijas.
Konkursā piedalījās gan solisti – pianisti, gan dueti, no vairākām pasaules valstīm, kur laureātu vidū ir pārstāvētas valstis - Latvija, Igaunija, Vācija, Ķīna, Rumānija, Baltkrievija, Zviedrija.
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas jauno pianistu duets Rūta un Reinis, konkursā sevi pieteica ar starptautisku programmu, kur pārstāvēta arī Latviešu mūzika: A.Kalniņš "Krauklīt’s sēž ozolā" no cikla "10 Latviešu tautasdziesmas klavierēm četrrocīgi", A.Hačaturjans "Zobenu deja" no baleta "Gajanē" G.Andersona aranžējumā, K.Sen-Sanss "Gulbis" no cikla "Dzīvnieku karnevāls" G.Andersona aranžējumā, iegūstot godpilnu 2.vietu.
Abi jaunie pianisti mūsu skolas un Ikšķiles vārdu uz spodrinājuši daudzos Latvijas un Starptautiskajos konkursos. Tāpēc vēlos akcentēt cik nozīmīgs ir jauniešu gribasspēks un mērķtiecība, ģimenes atbalsts un profesionāla un motivēta sadarbība ar pedagogu.
Lai jauno pianistu sasniegumi ir iedvesmojoši mazajiem mūzikas pētniekiem!
Informāciju sagatavoja IMMS direktore Valda Jermanova