24. oktobrī Ikšķiles Jauniešu centrs aicina jauniešus, bērnus un iedzīvotājus uz atvērto durvju dienu, lai iepazītos ar jaunatnes darbinieku un Jauniešu centra iespējām, pavadītu brīvlaika nedēļas piektdienu radošā gaisotnē.

Ikšķiles Jauniešu centrs ir kļuvis par vietu, kur jaunieši var attīstīt savas prasmes, realizēt idejas, satikt domubiedrus un piedzīvot iedvesmojošus notikumus. Šī diena būs iespēja iepazīt centra piedāvājumu, radošo atmosfēru un satikt Jauniešu domes pārstāvjus un jaunatnes darbinieku.

Pasākuma norises vieta: Ikšķiles Jauniešu centrs, Birzes iela 33a (pasta ēkas 2. stāvā).
Datums un laiks: 24. oktobris plkst. 12.00–18.00

Dienas programma

12.00–16.00 – Radošās aktivitātes bērniem (no 10 g.) un jauniešiem:

  • Radošā stacija;
  • Digitālā stacija – meme darbnīca;
  • Spēļu zona (galda spēles, mini turnīri);
  • Chill zona.

16.30–18.00 – Personības izaugsmes nodarbība jauniešiem (13–25)
Vada: personības izaugsmes koučs Lāsma Poļikeviča

Atvērto durvju diena ir lieliska iespēja ikvienam jaunietim iepazīt Ikšķiles Jauniešu centra iespējas, komandu un vidi, kurā valda draudzība, radošums un atbalsts. Pasākuma mērķis ir stiprināt jauniešu piederības sajūtu centram un veicināt jauniešu savstarpējo sadarbību.

Dalība pasākumā ir bez maksas.

