Bet šī gada 15.marts bija īpašs – dalība pirmajā klātienes konkursā – VI starptautiskajā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursā, kas norisinājās Siguldas koncertzālē “Baltais flīģelis”, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus. Tā bija ļoti nozīmīgas iespēja jaunajiem pianistiem muzicēt uz lieliska Steinway koncertinstrumenta, piedaloties klausītājiem un kompetentai žūrijai – Artūram Cingujevam (pianists, Bolderājas mūzikas un mākslas skolas, direktors), Sandrai Jalaņeckai (pianiste, Em. Dārziņa mūzikas vidusskolas pedagoģe), Jovitai Vaičiulienei Valentaitei (pianiste, Lietuvas, Kauņas 1.mūzikas skolas klavieru nodaļas pedagoģe).
Konkursanti bija sadalīti 3 vecuma grupās, kopumā konkursā piedalījās 53 jaunie pianisti no dažādām Latvijas mūzikas skolām. Kā atzīmēja žūrijas priekšsēdētājs A. Cingujevs, iepriecinājis kopējais augstais konkursa līmenis visās vecuma grupās, īpaši pēc attālinātā mācību laika. Viena no svarīgākajām lietām,ko vērtēja žūrija, bija skaņas kvalitāte, ko konkursanti spēja izvilināt no Steinway flīģeļa.
Ikšķiles mūzikas skolas jaunie pianisti lielajā konkurencē guva lielisku pieredzi un godam spodrināja Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas vārdu – B grupā Oskars Grundulis (ped. Zanda Grīnberga-Grundule) un Anna Suse (ped. Maira Līduma) saņēma Diplomu par piedalīšanos, savukārt C grupā Kate Ķepīte (ped. Zanda Grīnberga-Grundule) ieguva Atzinības rakstu, bet Līva Ptjanko (ped. Maira Līduma) ieguva 3.vietu kā arī Lūcijas Garūtas fonda speciālbalvu – Diplomu par izcilu L.Garītas skaņdarba atskaņojumu.
Konkursa laureāte Līva Patjanko dalās ar savām pārdomām un sajūtām: “Man ļoti patika šis konkurss, jo klavieres bija lieliskas! Skaņas atšķirība telpā bija ļoti interesanta un visi bija ļoti jauki un draudzīgi.
Es biju ļoti satraukusies tad, kad man vajadzēja iet spēlēt, jo konkurence bija liela, bet spēlējot, es vairāk domāju par muzicēšanu un notīm, tāpēc nebija laikastresot”.
Paldies jaunajiem pianistiem par ieguldīto darbu un drosmi atkal piedalīties klātienes konkursā, paldies vecākiem par atbalstu un sadarbību. Paldies skolotājām Mairai Līdumai un Zandai Grīnbergai - Grundulei par ieguldīto milzīgo darbu, laiku un mīlestību uz mūziku!
Informāciju sagatavoja Valda Jermanova, IMMS direktore