Marta Jurjāne: "Šajā gada tumšākajā laikā piedāvāju gaismas un krāsas piepildītu izstādi, lai skatītājam to vērojot, raisās cerība un prieks.
Glezniecībā mani iedvesmo un interesē gaismas dažādie veidi, kā tā iedarbojas uz krāsu, kādās dažādās niansēs atklājas. Tie mēdz būt mirkļa iespaidi, saskatīti kādā agrā rītā kaimiņu dārzā vai atmirdzot rudens lapās, vai pilsētā uz brandmūra sienas ēnām zīmējot dažādus nesalasāmus rakstus. Tomēr šie mirkļi arī aicina aizdomāties par mūžīgiem jautājumiem, par bezgalību, kas ir tepat līdzās un ir atklāta mums visiem. Par Radītāja mīlestību, kas ir izlieta pār mums līdzīgi kā gaisma. Vienlaicīgi savos darbos, gleznojot radu jaunu pasauli, kuru esam zaudējuši, ideālo, skaisto, mierpilno, kur patverties un veldzēties".
Lepojamies ar savu pedagogu radošo darbību!
Informāciju sagatavoja IMMS direktore Valda Jermanova