Savukārt mākslas studiju dalībnieki, pēc gandrīz divu gadu izstāžu pārtraukuma un ar ļoti fragmentāru darbību pandēmijas apstākļos, 2021.gada rudenī ir ļoti raženi pastrādājuši un sagādājuši diezgan apjomīgu radošo darbu izstādi “Sapņo krāsaini”, kas šaurā lokā un zaļajā režīmā tika atklāta Ziemassvētku gaidīšanas laikā Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas zālē. Izstādes atklāšanu muzikālās noskaņās kuplināja pedagogi L.Ivanova un V.Jermanova, un mūzikas studijas dalībniece I.Barone.
Abas izstādes ir apskatāmas Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas FB profilā šeit:, savukārt izstādi “Sapņo krāsaini” IMMS audzēkņi un darbinieki ekspozīciju var apmeklēt klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības noteikumus.
Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes un sagatavošanas klases audzēkņi, strādājot hibrīdnodarbībās (klātienē un arī attālināti), gatavojas savu radošo darbu izstādēm, kas gaidāmas februārī un aprīlī.
Vēlam visiem izturību un mākslas darbu radīšanas un baudīšanas prieku!
Informāciju sagatavoja Valda Jermanova, IMMS direktore