Ikšķiles pianisti spodrina skolas vārdu starptautiskajā konkursā

Jau divpadsmito reizi,2022.gada martā,Latvijā norisinājās Starptautiskais Brāļu Mediņu jauno pianistu konkurss, kur šogad konkurss īpaši veltīts komponista Jāzepa Mediņa 145 dzimšanas dienai. Konkursā piedalījās 45 jaunie pianisti vecumā no 7 līdz 18 gadiem , pārstāvot Latvijas un Lietuvas mūzikas skolas četrās vecuma grupās. Konkurss norisinājās attālinātajā formātā, taču konkursantu apbalvošana norisinājās klātienē, kas jaunajiem konkursantiem deva iespēju – redzēt vienas otru vaigā, balvu saņemšanas brīdī.

Ikšķiles Mūzikas un mākslas skolu (IMMS) pārstāvēja mūsu skolas daudzu konkursu laureāti Patrīcija Paura (2.klase), Rūta Lejiņa (6.klase), Reinis Grundulis (7.klase), kurus mērķtiecīgi klavierspēles virtuozitātes apguvei māca skolotāja un 2020.gada Ikšķiles novada Gada pedagoga titula ieguvēja skolotāja Zanda Grīnberga- Grundule.


Visi mūsu skolas jaunie pianisti tika augstu novērtēti no konkursa žūrijas puses, kuru pārstāvēja Normunds Vīksne (J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors), Juris Kalnciems (J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavierspēles katedras vadītājs), Inga Maknavičiene (Klaipēdas Universitātes profesore, klavierspēles skolotāja).


Jaunā pianiste Patrīcija Paura ieguva 1.vietu savā vecuma grupā, Rūta Lejiņa ieguva 2.vietu savā vecuma grupā un balvu par labāko brāļu Mediņu skaņdarba atskaņojumu, Reinis Grundulis ieguva 2.vietu savā vecuma grupa.


Izcili padarīta darba augļi, ko veikuši jaunie pianisti ar skolotāju Zandu Grīnbergu- Grunduli, ar jauno mūziķu ģimeņu atbalstu, sniedz neizsakāmu lepnumu par mūsu skolas jauno paaudzi un profesionālismu pedagoģiskajā darbā.


Konkursantu sniegumi:

Reinis šeit:
Rūta šeit:
Patrīcija šeit:

Informāciju sagatavoja Valda Jermanova, IMMS direktore

