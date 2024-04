Ikšķiles Senioru skola iesaistījusies senioru skolu tīkla izveidē Latvijā

Demogrāfijas jomas pētnieki jau ilgākā laika periodā ir brīdinājuši, ka, pagarinoties mūža ilgumam un pieaugot senioru īpatsvaram sabiedrībā, par vienu no lielākajiem izaicinājumiem kļūs sabiedrības novecošanās. Sabiedrības novecošanās ir neizbēgama, taču tās negatīvās sekas – slimības un augsti ārstēšanās izdevumi, senioru vientulība un depresija – nav obligātas. No tām ir iespējams izvairīties, radot un īstenojot visaptverošu politiku valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju līmenī, kas sekmētu senioru labklājības saglabāšanos.



Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu jau ir pieņemtas valdības pasākumu programmas novecošanās negatīvo seku mazināšanai. Viena no nozīmīgākajām praksēm daudzās Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē ir neformālā izglītība senioriem, kas ir ieguvusi aktualitāti arī mūsu kaimiņvalstīs.



Ikšķiles Senioru skolā apmeklētāji apgūst angļu valodu, datorprasmes, vingro, kā arī ik nedēļu piedalās lekcijās par dažādām vispārizglītojošām tēmām – veselību, veselības veicināšanu, vēsturi, psiholoģiju un citām. Skolas mērķis ir ne tikai apgūt jaunas zināšanas, bet arī veicināt senioru sociālo iesaisti, mentālo veselību un interesi par dzīvi kopumā.



Ikšķiles Senioru skola kā viena no projekta partneriem pagājušajā gadā tika uzaicināta uzsākt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstītā projekta realizēšanu. Projekta iniciators ir sabiedriskā labuma biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”. Projekta mērķis ir stiprināt senioru un cilvēku ar invaliditāti pusmūža vecumā interešu pārstāvniecību sociālās labklājības un drošības jomā pilsoniskajā dialogā ar publisko pārvaldi un lēmumu pieņēmējiem, izveidojot un attīstot "trešās paaudzes" universitātes tīklu Latvijā.



Rudenī apmeklējot Polijas pilsētas Krakovu un Vroclavu, pārliecinājāmies, ka pieprasījumus pēc senioru skolām ir augsts un noturīgs. Seniori tur apgūst valodas, datorprasmes, vēsturi, psiholoģijas zināšanas, vingro un veido projektus, ieguldot savas zināšanas un prasmes sabiedrībā.

Aptaujas senioru fokusgrupās Latvijā liecina, ka seniori vēlas mācīties visas dzīves garumā, bet trūkst informācijas un iespēju, kur to var darīt. Seniori vēlas mācīties digitālās prasmes, valodas, par veselību un uzturu, arī uzzināt par savām tiesībām.



Pamazām senioru skolu tīkls Latvijā top. Regulāras senioru skolu aktivitātes notiek arī Krāslavas Senioru skolā, Kuldīgas Senioru skolā, Līvānos "Baltajā mājā”, Jēkabpilī dienas centrā "Kopā būt", Rīgā Latvijas Senioru kopienu apvienības senioru skolā, Siguldas Senioru skolā, kā arī vēl kādās pensionāru biedrību, pašvaldību un privātās iniciatīvās. Esam pārliecināti, ka šis ir efektīvs veids, kā mazināt novecošanās negatīvās sekas.



Ikšķiles Senioru skolas dibinātājas Anita Strante un Sanita Bertmane pieredzes apmaiņas braucienā Polijā Vroclavas universitātē.