Pirmajai projekta vizītei vajadzēja notikt 2020. gada martā Spānijā, tomēr dažas dienas pirms izlidošanas pandēmija izjauca visus plānus. Tas bija ļoti sāpīgs trieciens 12. klases projekta dalībniekiem, kuri šogad pabeidza 12. klasi, tā arī neaizbraukuši projekta vizītē.
Bija liels uztraukums, ka Francijas vizīte arī tiks atcelta, tomēr 9. oktobra rītā, lidmašīnai nolaižoties saulainajā Parīzē, mūsu šaubas bija pilnīgi izgaisušas, jo bijām nonākušas valstī, kur dzīve atkal bija kļuvusi interesantāka, skaistāka un vieglāka, bet ar noteikumu, ka visi apzinīgi lieto sejas maskas.
Pirmajā ceļojuma dienā iepazināmies ar burvīgo Parīzi, bet jau svētdien, 10. oktobrī, devāmies sešu stundu braucienā uz mūsu galamērķi - Klermontu-Ferrandu.
Ikšķiles vidusskolai ir izveidojusies draudzība vairāku gadu garumā ar vienu no šīs pilsētas skolām, ko apmeklējām jau trešo reizi. Skolā visus projekta dalībniekus sirsnīgi sagaidīja skolas direktore Emmanuè Hugot, kā arī projekta vadītāja Dalila Berrahal. Mūsu skolēniem bija iespēja piedalīties vienā mācību stundā, kamēr skolotāji iepazinās ar skolu. Pēc īpašām pusdienām, ko bija gatavojuši skolas pavāri ar šefpavāru, visi projekta dalībnieki tika iesaistīti aizraujošā orientēšanās spēlē pa vecpilsētas centru, kas noslēdzās ar svinīgu uzņemšanu pilsētas domē.
Otrdiena bija izaicinājumu pilna, jo miglā, vējā un +4 grādos sākās kāpšana augstākajā vulkānā no Puy vulkānu grēdas- Puy de Dôme, kas atrodas tieši Klermontas-Ferrandas pakājē.
Nākamajā rītā mums bija iespēja iepazīties ar vēl vienu skolu, kurā skolēniem atkal bija izdevība piedalīties mācību stundā. Svinīgajās pusdienās mūs uzrunāja Klermontas-Ferrandas akadēmijas rektors Karim Benmiloud, ko ieceļ Francijas prezidents, pateikdamies projekta vadītājiem par uzdrīkstēšanos doties Erasmus+ projekta vizītēs pandēmijas laikā. Pēcpusdienā devāmies uz gleznaino viduslaiku pili Murol, no kuras ejām mūru augšā pavērās pasakains skats uz ieleju un veco vulkānu grēdām tālumā. Dienas noslēgumā baudījām brīnišķīgu kora koncertu kādā no vecpilsētas senajām baznīcām, kas celta no vulkāniskās izcelsmes akmeņiem.
Višī (Vichy) kūrortpilsēta ceturtdien mūs pārsteidza ar izcilo Art Deco stila arhitektūru un termālajiem avotiem, ko izmanto slavenās Vichy kosmētikas ražošanā. Diena noslēdzās svinīgā un draudzīgā gaisotnē restorānā, kur katrs projekta dalībnieks saņēma apliecinājumu par piedalīšanos Erasmus+ projekta vizītē.
Piektdien apmeklējām aizraujošo interaktīvo atrakciju parku Vulcania, bet sestdienas rītā devāmies uz Parīzi, kur mūs vēl gaidīja fantastiskā Luvras muzeja apmeklējums. Esam ieguvušas jaunus draugus, plašas zināšanas par vulkānu grēdām un termālajiem avotiem Francijas centrālajā daļā, esam iepazinušas Francijas kultūras objektus, ēdienus, nogājušas apmēram 150 kilometrus.
BRAUCIENA DALĪBNIEKU PĀRDOMAS PAR VIZĪTI:
“Brauciens uz Clermont-Ferrand, Franciju bija lieliska iespēja iepazīties ar to, kā bērni mācās Francijā. Ceļojuma laikā man bija iespēja iepazīties ar skaisto Clermont-Ferrand un tās cilvēkiem. Sadraudzēties ar citiem skolēniem no citām valstīm, kā, piemēram, draudzīgajiem itāļiem un jautrajiem spāņiem. Brauciena laikā bija diezgan vēss, taču tas mums netraucēja uzkāpt Puy de Dôme un apskatīt Vichy pilsētas skatus. Ceļojums bija lielisks un atstāja daudz atmiņu!”
Laura Medne 9.a klase
Projekts, manuprāt, bija ļoti interesants! Bija jauki iegūt jaunus draugus, iepazīties ar jaunām personām no dažādām valstīm un apmainīties viedokļiem par dažādām tēmām. Bija interesanti uzzināt daudz ko jaunu par Franciju un to apskatīt. Projekts bija ļoti labi izplānots, pilns ar daudz un dažādām aktivitātēm, kas, manuprāt, patika pilnīgi visiem projekta dalībniekiem. Es domāju, ka šī projekta vizīte deva man lielu pieredzi nākotnei.
Telma Kancēviča 9.b klase
Šis projekts bija lielisks! Manuprāt, tas pilnveidoja ikkatru no mums. Iepazināmies ar citām kultūrām, vairākām skaistām valodām, redzējām Francijas slavenākos apskates objektus, uzlabojām angļu valodas zināšanas un pavadījām jauku laiku visi kopā. Es to nebūtu piedzīvojusi, ja superīgie skolotāji šo visu nesarīkotu, tādēļ ļoti novērtēju viņu darbu un man doto iespēju!
Samanta Dombrovska 10. klase
Par Erasmus vizīti Francijā varu paust tikai labus vārdus. Brauciens bija vienreizēja pieredze. Studenti un skolotāji, kas bija iesaistīti projektā, bija laipni un draudzīgi. Visas organizētās aktivitātes bija informatīvas un izklaidējošas, un man tās ļoti patika, jo aktivitāšu laikā varēja gan tuvāk iepazīties ar projekta dalībniekiem, gan uzzināt ko jaunu. Kopumā brauciens bija ļoti interesants.
Līva Rozniece 10. klase
Man ļoti patika šī iespēja aizbraukt un paviesoties Francijā, apskatīt pilsētu, kurā palikām - Clermont-Ferrand. Mēs tur iepazinām divas vietējās skolas, kā arī apstaigājām skaisto pilsētu. Man ļoti patika no rītiem aiziet uz vietējo kafejnīcu pēc svaigiem kruasāniem un bulciņām. Izklaides un atrakciju parks bija lieliski un labi nopelnīta atpūta.Ļoti patika sarunāties un iepazīt skolēnus no citām valstīm, bija ļoti interesanti minēt vārdus citās valodās. Patika iepazīt franču kultūru, un arī skolās mūs uzņēma ļoti jauki. Visi cilvēki, ar kuriem runājām, bija ļoti jauki un pretimnākoši. Parīzē patika apskatīt Luvru un Eifeļtorni, arī pastaigāties un apskatīt pilsētu bija ļoti interesanti.
Nora Kivilande 9.a klase
Fotogalerija šeit:
Informāciju sagatavoja projekta vadītāja, skolotāja Anita Brūmele