Ikšķiles vidusskolas skolotājas pilnveido zināšanas par iekļaujošu un drošu skolas vidi

Anna Tetere, skolotāja
Ikšķiles vidusskolas skolotājas pilnveido zināšanas par iekļaujošu un drošu skolas vidi
Foto: Ogres novads
Ikšķiles vidusskolas skolotājas pilnveido zināšanas par iekļaujošu un drošu skolas vidi

Anna Tetere, skolotāja

Novembra beigās divas Ikšķiles vidusskolas skolotājas – Anna Tetere un Madara Ločmele – devās uz profesionālās pilnveides kursiem Itālijā, Romā, lai papildinātu zināšanas par iekļaujošas sabiedrības un skolas vides veidošanu, emocionālo labbūtību un bulinga novēršanu.

Profesionālās pilnveides kursu “Building Inclusive Communities: Strategies for Promoting Well-being and Preventing Bullying in Schools” laikā skolotājas apguva zināšanas par emocionālo inteliģenci, empātijas un savstarpējās uzticēšanās nozīmi izglītības procesā, kā arī par koučinga pieeju skolā – mācīšanu, kas balstīta nevis gatavu atbilžu sniegšanā, bet skolēnu atbalstīšanā savu risinājumu atrašanā. Kursu programmā īpaša uzmanība tika pievērsta arī bulinga un kiberhuligānisma problēmām, to atpazīšanai un preventīvajiem pasākumiem skolas vidē.

Mācības norisinājās starptautiskā vidē, piedaloties arī pedagogiem no Lietuvas un Rumānijas. Lekciju un praktisko nodarbību laikā tika analizēti reāli gadījumi no skolu ikdienas, pārrunāti iespējamie rīcības modeļi un notika pieredzes apmaiņa par iekļaujošas un drošas mācību vides veidošanu.

Ārpus mācību nodarbībām skolotājas iepazina Itālijas kultūrvidi, brīvajā laikā apmeklējot dažādus Romas kultūrvēsturiskos objektus, tostarp Kolizeju, Vatikānu un Romas forumu, kā arī iepazīstot itāļu virtuvi.

Noslēdzoties profesionālās pilnveides kursiem, skolotājas atgriezās Latvijā ar jaunām zināšanām un idejām, kuras plānots izmantot Ikšķiles vidusskolas ikdienas darbā ar skolēniem, daloties ar kolēģiem un stiprinot iekļaujošu, drošu un atbalstošu mācību vidi skolā. 6. janvārī skolas informatīvās sanāksmes ietvaros Anna Tetere un Madara Ločmele iepazīstināja skolas pedagogus ar profesionālās pilnveides kursos gūto pieredzi un galvenajām atziņām.

Aktivitātes tiek realizētas Erasmus+ projekta „Vai zini, kā nekļūt par kiberhuligānisma upuri?”, projekta Nr. 2024-1-LV01-KA122-SCH000227350, ietvaros.

Ikšķiles vidusskolas skolotājas pilnveido zināšanas par iekļaujošu un drošu skolas vidi
Ikšķiles vidusskolas skolotājas pilnveido zināšanas par iekļaujošu un drošu skolas vidi
Ikšķiles vidusskolas skolotājas pilnveido zināšanas par iekļaujošu un drošu skolas vidi
