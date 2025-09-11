Improvizācijas Akadēmija atgriežas Madlienā ar radošu meistarklasi un aizraujošu izrādi

Programma:
- 15:00 – 17:00 Improvizācijas meistarklase. Dalībnieki aicināti iepazīt improvizācijas mākslu praksē – caur spēlēm un uzdevumiem, kas attīsta sadarbību, radošumu un prasmi reaģēt “šeit un tagad”. Nodarbībā var piedalīties visi interesenti no 9 gadu vecuma, neatkarīgi no pieredzes. Meistarklasi vadīs Kaspars Silavs un Dzintars Rožkalns, Improvizācijas Akadēmijas dibinātāji ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi, kuri ar humoru un enerģiju iepazīstinās ar improvizācijas pamatprincipiem – ieklausīšanos partnerī, ideju pieņemšanu un kopīgas spēles prieku.
- 18:00 – 20:00 Improvizācijas teātra izrāde. Vakara noslēgumā Madlienas Kultūras nama skatītājiem būs iespēja piedzīvot unikālu izrādi, kas top uz vietas – bez scenārija un iepriekšējas sagatavošanās. Skatītāju ierosinājumi kļūs par pamatu aizraujošiem stāstiem un negaidītiem notikumiem uz skatuves.
Improvizācijas Akadēmijas audzēkņiem šī būs jaunās sezonas atklāšanas izrāde, kurā pēc vasaras pārtraukuma viņi ar prieku satiks skatītājus un dalīsies kopīgā radošā enerģijā. Pasākumi notiek ar Madlienas Kultūras nama un tā vadītāja Anda Bičevska atbalstu. Dalība ir bez maksas, vietu skaits ierobežots – tāpēc aicinām ierasties savlaicīgi!
Savu bezmaksas biļeti uz vakara izrādi var iegūt šeit: https://www.aula.lv/pasakumi/improvizacijas-teatra-izrade-madliena