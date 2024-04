Informācija par auto stāvvietām Lielvārdē rokoperas "Lāčplēsis" laikā

Uzveduma laikā automašīnas varēs novietot arī speciāli šim notikumam izveidotā stāvlaukumā, kas atradīsies Laimdotas ielā 16, Lielvārdē.





Apmeklētāju ērtībai naktī no 28. uz 29. jūliju AS Pasažieru vilciens ir papildinājusi vilcienu kustības sarakstu ar vilcienu no Lielvārdes uz Rīgu, kas no Lielvārdes dzelzceļa stacijas aties plkst. 1.15.





Apskatīt vilciena apstāšanos konkrētās pieturās iespējams šeit: https://ej.uz/gb83, kā arī iegādāties e-biļeti ar atlaidi vajadzīgajam maršrutam "Pasažieru vilciena" tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē.





Karti var ielādēt šeit: SKATĪT