Ceturtdiena, 09.10.2025 21:48
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 21:48
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 22. oktobris, 2021 07:00

Informācija par izmaiņām Ogres novada Kultūras centra pasākumu norises laikos

ONKC
Informācija par izmaiņām Ogres novada Kultūras centra pasākumu norises laikos
Piektdiena, 22. oktobris, 2021 07:00

Informācija par izmaiņām Ogres novada Kultūras centra pasākumu norises laikos

ONKC

Sakarā ar valdības lēmumu ierobežot pasākumu rīkošanu no 21. oktobra līdz 15. novembrim, šajā laika periodā Ogres novada Kultūras centra telpās plānotie pasākumi tiek atcelti vai pārcelti uz vēlāku laiku.

Apmeklētāju ērtībai esam apkopojuši informāciju par izmaiņām pasākumu norises datumos un laikos.


Pārceltu pasākumu gadījumā iegādātās biļetes būs derīgas pasākuma apmeklējumam tā jaunajā norises laikā. Ja biļetes pircējs pamatotu iemeslu dēļ nevar apmeklēt pasākumu pārceltajā datumā, tad biļeti, kas iegādāta interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, var atgriezt, nosūtot biļešu atgriešanas pieprasījumu uz un norādot sava rēķina numuru, savukārt kasēs pirktās biļetes iespējams atgriezt jebkurā Biļešu Paradīzes kasē.


Savukārt atceltu pasākumu gadījumā, nauda par biļetēm, kas iegādātas interneta veikalā www.bilesuparadize.lv, automātiski tiek atgriezta uz biļešu pircēja bankas kontu. Klātienē iegādātās biļetes iespējams atgriezt jebkurā Biļešu Paradīzes kasē.


Ogres novada Kultūras centra kase, laika periodā no 21. oktobra līdz 15. novembrim, apmeklētājiem būs slēgta.


Šajā laika periodā, Kultūras centra kafejnīca turpinās darbu, piedāvājot ēdienu līdzņemšanai. Kafejnīcas darba laikiem un piedāvājumam aicinām sekot līdzi sociālajā tīklā Facebook.


Ieeja kultūras centrā tiek nodrošināta, apmeklētāju plūsmu uzraugošajai personai uzrādot personu apliecinošu dokumentu un sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Kultūras centra telpās visām personām no 7 gadu vecuma ir jālieto mutes un deguna aizsegi.


Aicinām visus kultūras centra apmeklētājus un kultūras draugus ievērot šī brīža ierobežojumos, būt veseliem un jaunākajai informācijai par norisēm un jaunumiem Ogres novada Kultūras centrā sekot līdzi mājaslapā www.okultura.lv, kā arī kultūras centra sociālo tīklu kontos Facebook, Instagram.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?