Apmeklētāju ērtībai esam apkopojuši informāciju par izmaiņām pasākumu norises datumos un laikos.
Pārceltu pasākumu gadījumā iegādātās biļetes būs derīgas pasākuma apmeklējumam tā jaunajā norises laikā. Ja biļetes pircējs pamatotu iemeslu dēļ nevar apmeklēt pasākumu pārceltajā datumā, tad biļeti, kas iegādāta interneta vietnē www.bilesuparadize.lv, var atgriezt, nosūtot biļešu atgriešanas pieprasījumu uz un norādot sava rēķina numuru, savukārt kasēs pirktās biļetes iespējams atgriezt jebkurā Biļešu Paradīzes kasē.
Savukārt atceltu pasākumu gadījumā, nauda par biļetēm, kas iegādātas interneta veikalā www.bilesuparadize.lv, automātiski tiek atgriezta uz biļešu pircēja bankas kontu. Klātienē iegādātās biļetes iespējams atgriezt jebkurā Biļešu Paradīzes kasē.
Ogres novada Kultūras centra kase, laika periodā no 21. oktobra līdz 15. novembrim, apmeklētājiem būs slēgta.
Šajā laika periodā, Kultūras centra kafejnīca turpinās darbu, piedāvājot ēdienu līdzņemšanai. Kafejnīcas darba laikiem un piedāvājumam aicinām sekot līdzi sociālajā tīklā Facebook.
Ieeja kultūras centrā tiek nodrošināta, apmeklētāju plūsmu uzraugošajai personai uzrādot personu apliecinošu dokumentu un sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Kultūras centra telpās visām personām no 7 gadu vecuma ir jālieto mutes un deguna aizsegi.
Aicinām visus kultūras centra apmeklētājus un kultūras draugus ievērot šī brīža ierobežojumos, būt veseliem un jaunākajai informācijai par norisēm un jaunumiem Ogres novada Kultūras centrā sekot līdzi mājaslapā www.okultura.lv, kā arī kultūras centra sociālo tīklu kontos Facebook, Instagram.