Trešdiena, 22. septembris, 2021 11:00

Informācija par Lielvārdes Valodu Centra angļu valodas nodarbību laikiem

Informācija par Lielvārdes Valodu Centra angļu valodas nodarbību laikiem
Trešdiena, 22. septembris, 2021 11:00

Informācija par Lielvārdes Valodu Centra angļu valodas nodarbību laikiem

Lielvārdes Valodu Centra angļu valodas grupu nodarbību laiki:

-grupa (iesācēji) tiekas ceturtdienu vakaros no 18.00 līdz 21.00;
-grupa (ar priekšzināšanām) tiekas sestdienās no 11.00 līdz 12.30 un trešdienu vakaros no 18.30 līdz 20.00;
-grupa (ar labām zināšanām) tiekas sestdienās no 9.00 līdz 10.30 un otrdienu vakaros no 18.30 līdz 20.00


Brīvas vietas ir visās grupās. Aicinu interesentus ierasties Lielvārdes Valodu Centrā attiecīgajā dienā un laikā. Atgādinu, ka šogad uzņemam tikai ar vakcinācijas sertifikātiem.

Visiem jauku un raženu rudeni vēlot,

Informāciju sagatavoja Ilze Kreišmane, LVC vadītāja

