Iniciatīvā “Nosūti mūziku Ukrainai” iespēja ziedot mūzikas instrumentus ukraiņu bērniem

Paula Prauliņa, JVLMA sabiedrisko attiecību speciāliste 
Foto: Roberts Blaubuks, “Osokinu fonds”
Paula Prauliņa, JVLMA sabiedrisko attiecību speciāliste 

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) un nodibinājums “Osokinu fonds” sadarbībā ar uzņēmumu “Latvijas Finieris” sāk iniciatīvu “Nosūti mūziku Ukrainai”. Tās laikā ikviens ir aicināts ziedot labā stāvoklī esošus mūzikas instrumentus, lai varētu tos nosūtīt kā dāvanu bērnu mūzikas skolām Čerņihivas un Kijivas reģionos, kur Krievijas uzbrukumu rezultātā cietušas daudzas mūzikas skolas un to aprīkojums. Ziedojot mūzikas instrumentus, ir iespēja palīdzēt ukraiņu bērniem turpināt muzikālo izglītību, vienlaikus iedvesmojot viņus un dodot ticību un cerību gaišai nākotnei.

“Mēs labi zinām, cik nozīmīga nācijas kultūrā un pašapziņā ir bērnu un jauniešu muzikālā izglītība. Arī mūsu valstī šai jomā ir dažādi un nebūt ne mazi izaicinājumi, tomēr Ukrainā ir mūzikas skolas, kurām šobrīd vairs nav nekā,” pauž JVLMA rektore profesore Ilona Meija. Arī nodibinājuma “Osokinu fonds” pārstāvis un JVLMA Klavieru katedras vadītājs Andrejs Osokins izceļ mūzikas lielo lomu ukraiņu bērnu dzīvēs: “Pēdējā gada laikā, organizējot mūzikas instrumentu spēles nometnes talantīgiem bērniem no kara skartajām teritorijām Ukrainā, arvien vairāk uzzinām par grūtajiem apstākļiem, kādos šobrīd notiek viņu izglītošanās process, un redzam, cik ļoti svarīga ir iespēja kara apstākļos turpināt muzikālo izglītību. Mūzikā bērni glābjas no skarbās realitātes un kara šausmām, kā arī tā palīdz saglabāt ticību un cerību gaišai nākotnei. No visas sirds aicinām atgriezt mūziku ukraiņu bērnu ikdienā, ļaujot tai atdzimt tur, kur karš to ir apslāpējis!”

Iniciatīvas organizatori aicina atsaukties visus, kuri vairs neizmanto savus mūzikas instrumentus un ir gatavi tos ziedot, lai tie iegūtu jaunu dzīvi un iepriecinātu ar mūzikas skaņām ukraiņu bērnus. Saskaņā ar lūgumu, kas saņemts no Ukrainas mūzikas skolām, īpaši nepieciešami ir tenora saksofoni, tromboni, trompetes, digitālās klavieres, ksilofoni, sešstīgu ģitāras un visu izmēru vijoles. Instrumentu nogādāšana Ukrainā notiks ar uzņēmuma “Latvijas Finieris” atbalstu.

Iniciatīva“Nosūti mūziku Ukrainai” noritēs līdz 2026. gada 18. februārim. Mūzikas instrumentu ziedojumus aicinām nogādāt Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā (adrese: K. Barona iela 1, Rīga), iepriekš sazinoties ar JVLMA sabiedrisko attiecību speciālisti Paulu Prauliņu (, mob. +371 25 742 298). Akcijas īstenotāji aicina neziedot bojātus vai nedarbojošos instrumentus (sīkas nepilnības ir pieļaujamas), jo iniciatīvas mērķis ir nodrošināt to tūlītēju izmantošanu mācību procesā Ukrainā.

Rēķinoties, ka sen nelietotiem instrumentiem būs nepieciešama apkope, kas parasti ietver tīrīšanu, eļļošanu, novecojušo detaļu nomaiņu un citu fizisku bojājumu labošanu, līdz ar mūzikas instrumentu ziedošanas iniciatīvu izveidota arī akcija “Nosūti mūziku Ukrainai” labdarības portālā Ziedot.lv. Tās norises laikā iespējams ziedot līdzekļus saņemto mūzikas instrumentu apkopes nodrošināšanai. Plašāka informācija šeit: www.ziedot.lv/nosutimuziku

Iniciatīvas“Nosūti mūziku Ukrainai” laikā iecerēti arī vairāki Ukrainas atbalsta koncerti ar JVLMA mācībspēku un studentu dalību, par ko plašāka informācija būs pieejama JVLMA mājaslapā www.jvlma.lv un sociālo tīklu kontos. Pirmais no tiem gaidāms 2025. gada 9. decembrī JVLMA Lielajā zālē, kurā JVLMA docētāji atskaņos ukraiņu komponistu darbus.

