Projekta galvenais mērķis bija papildināt un iegādāties biedrības inventāra krājumus. Ļoti svarīgi ir apmācīt cilvēkus ar īpašām vajadzībām, tā integrējot viņus sabiedrībā, mācīt pareizi pielietot palīglīdzekļus ikdienā un sporta nodarbībās. Bija jāķeras pie darba, un tika pieņemts lēmums par projekta darba grupas izveidi. Pašu spēkiem tika veiktas cenu aptaujas un atrasta labākā firma, kas mūs apmierināja pēc cenas un kvalitātes.
Projekta rezultāti mūs pārsteidza. Tā laikā notika seminārs un apmācības dejām, sēžot krēslā. Te katram tika pierādīta sava varēšana un, galvenais, tikšanās prieks. Nodarbības notika profesionāla pedagoga vadībā. Tās vadīja no Jēkabpils atbraukusī Indra Spalviņa. Viņa pastāstīja, ka tās notiek citās valstīs jau sen. Latvijā jau 5 gadus, un pirmo reizi apgūta deja ar staiguļiem.
Darbs notika visu vasaru. Apsveicami, ka deju soļu elementus visi var izmantot jebkurā pasākumā. Pasniedzējai ir ļoti bagāts scenāriju klāsts, kur tiek izvēlēta jebkura pasaka vai stāsts. Mēģināsim viņu ielūgt arī uz mūsu kopējo Ziemassvētku pasākumu.
Un tad bija klāt Miķeļdiena – rudens saulgriežu svētki, kas latviešiem iezīmējas ar ražas laika noslēgumu un svinībām. Arī biedrībai tā bija paredzēta kā projekta noslēguma diena. Cik nozīmīgi!
Zāle Sociālā dienesta telpās bija uzposta ar rudens veltēm. Gaisā virmoja ābolu, ogu un dāliju sajaukušās smaržas. Jo Miķelītis «brangu ražu savācis» un atsūtījis uz svinībām. Vienā no zāles stūriem redzams jaunais saņemtais inventārs. Lūk, rezultāts! Projekts ir izpildīts! Tie ir pamatīgi darba noslēguma svētki.
Smaidoša pasākumu vada Ausma Sondare. Kā vienmēr viņa izdomā un saista svētkus ar latviešu tautas daiļradi. Un, kur tad bez dejām! Jāizmēģina jaunie ratiņi un citi palīglīdzekļi. Klāt ir arī deju skolotāja Indra. Paldies viņai par pacietību, idejām un draudzības stiprināšanu. Tādās nodarbībās tu nebūsi vientuļš, atrauts no sabiedrības un vienmēr būsi aktīvs. Paldies visiem, kuri piedalījās un darbojās tik veiksmīgajā un vajadzīgajā projektā!
Uz tikšanos citos pasākumos!
Projekta autore Ogres Invalīdu biedrības vadītāja Tamāra Molodcova