Uzmundrinoši visus uzrunā biedrību vadītājas. Silti vārdi skan, ko novēl Kultūras nodaļas koordinatore Anita Ausjuka. Visiem mums viena doma – kopā darām, kopā varam. Mums patika «Aspazijas» vadītājas Daces atzītais, katrs mēs esam dažādi, ar dažādām spējām, bet mērķis visiem viens – jāsporto kopā. Ikšķiliete Dzintra kā vienmēr atceras savas bērnības mīļu dzejolīti par astoto martu. Nupat jau tie svētki tika svinēti! Un kur tad dziesma? Esam pieraduši, ka tā mūs sveic Jaunogres skolas ansambļa «Vālodzes» meitenes. Mūsu skati viņām seko līdzi, jo daudzās tikšanās mūs arī ir satuvinājušas kā savējās. Dziesmas skanēja vijīgi un līgani. Šoreiz viņas bija astoņas. Un laikam no oktāvas paletes katra bija izvēlējusies pa mīļākai notij. Pēc tam priecājāmies par meitenītes skaisto priekšnesumu. Viņa izpildīja vingrinājumus ar lenti.
Un tad seko sportistu dalībnieku kopējā garā rinda. Pēc izvilktās lozes, esam sešās komandās. Un mūs gaida sešas disciplīnas. Organizētāji – Sporta skolas bērni – mums seko un novērtē. Viņi katru reizi pārsteidz ar vēl nebijušiem pārbaudījumiem. Tie ir uz laiku, izturību un veiklību, pat uz roku pirkstu jūtamību. Ir jābūt ļoti uzmanīgam, lai noteiktu, kas paslēpts skaistajās zeķītēs.
Bijām darbojušies līdz sviedriem un pamatīgi izkustējušies. Un tik vienoti savā komandā! Noslēguma apbalvojumi, esam visi novērtēti un gandarīti. Esam noticējuši saviem spēkiem un spējām. Darīsim labo kopā, un pasaule kļūs skaistāka!