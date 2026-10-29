"Ir būtiski dalīties savā pieredzē!" Aizvadīta ikgadējā Ogres novada skolotāju konference

Kā vēsta ogresnovads.lv, konferences centrā bija vērtēšana kā neatņemama mācīšanās procesa daļa un tās nozīme vienlīdzīgu mācīšanās iespēju nodrošināšanā ikvienam skolēnam. Dalībnieki sarunu apļos dalījās savos pieredzes stāstos un diskutēja par sev aktuālām tēmām, savukārt 20 dažādās darbnīcās meklēja atbildes uz jautājumiem, kā pilnveidot vērtēšanas praksi, veidot ar skolēniem labvēlīgas attiecības un kļūt par līdzvērtīgiem partneriem mācīšanās ceļā.
“Viena no svarīgākajām lietām, ko vēlamies stiprināt Ogres novada izglītības sistēmā, ir profesionālās sadarbības kultūra. Mums novadā ir ļoti daudz zinošu, radošu un pieredzējušu pedagogu, taču ar individuālu profesionalitāti vien nepietiek – ir būtiski, lai skolotāji dalītos savā pieredzē, kopīgi meklētu risinājumus un lai veiksmīga prakse no vienas klases vai skolas varētu nonākt arī citās izglītības iestādēs. Tieši tā veidojas sistēmiski uzlabojumi, un ikgadējā skolotāju konference ir laba iespēja kopīgi mācīties,” stāsta Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs.
Organizatori izsaka īpašu paldies 24 pedagogiem no astoņām Ogres novada izglītības iestādēm, kuri pieteica savus pieredzes stāstus, meistarklases un darbnīcas, bagātinot konferences saturu ar praktiskām idejām un profesionālo pieredzi.
Konferencē uzmanība tika pievērsta arī sadarbībai starp skolu un ģimeni. Rīgas Jaunciema pamatskolas direktore un MOT trenere Anna Zaula rosināja domāt par to, kā veidot cieņpilnu un uz sadarbību vērstu komunikāciju ar vecākiem, izvairīties no pārpratumiem un sarunāties par būtiskiem jautājumiem tā, lai iesaistītie cits citu sadzirdētu un spētu kopīgi rūpēties par bērna vajadzībām.
Savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Valsts pārbaudījumu departamenta Monitoringa nodaļas vadītāja Marta Mikīte uzsvēra monitoringa darbu rezultātu nozīmi skolēnu snieguma izvērtēšanā. Tie palīdz ieraudzīt skolēnu sniegumu plašākā kontekstā, pamanīt atšķirības un noteikt jomas, kurās nepieciešama mērķtiecīga rīcība mācību procesa pilnveidei.
Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīt arī izstādes “Meitenes pa labi, zēni pa kreisi” saturu, kas no Prāgas uz Latviju atceļojusi Starptautiskā jaunā teātra festivāla “Homo Novus” ietvaros. Paldies izstādes kuratoriem par iespēju Ogres Valsts ģimnāzijā eksponēt daļu izstādes, kā arī Ogres Valsts ģimnāzijas teātra klubam par izstādes stāstu atskaņošanu.
Konferenci organizēja Ogres novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Ogres Valsts ģimnāziju.