Šādu lasīšanas sacensību 2017.gada septembrī uzsāka Latvijas Nacionālā bibliotēka kopā ar Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padomi, bibliotēkām un skolām visā Latvijā, bet ideja par kampaņas rīkošanu aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau vairāk nekā 25 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. Latvijā iniciatīva iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu.
Šogad Ogres reģionā Skaļās lasīšanas sacensībā piedalījās trīs skolas no diviem reģiona novadiem (Ikšķiles un Ogres novada), un 11 dalībnieki cīnījās par reģiona čempiona titulu un iespēju ar visu klasi doties uz Skaļās lasīšanas sacensības nacionālo finālu Rīgā 25.septembrī, kur tiks noskaidrots, kura Latvijas reģiona grāmatu draugs uz gadu kļūs par Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru. Skaļos lasītājus vērtēja žūrija četru cilvēku sastāvā:Aija Bremšmite – raidieraksta “Piedzīvot lappuses” veidotāja, Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) galvenā bibliotekāre, Aija Žilvinska –Ogres literāri radošās biedrības “Sirdsdoma” dalībniece, OCB direktores vietniece, Kārlis Lišmanis – Lielvārdes Tautas teātra režisors un Iveta Skrebele – OCB Bērnu nodaļas vadītāja.
Dalībnieki tika vērtēti pēc 5 kritērijiem: iepazīstināšana ar sevi un prasme pastāstīt par grāmatu un sevi kā lasītāju, dikcijas skaidrība, lasīšanas temps, prasme emocionāli aizraut auditoriju un fragmenta izvēle. Pēc lasījumu noklausīšanās žūrija lēma, ka 1.vietu šogad iegūst Madlienas vidusskolas skolniece Denīze Nora Dzene (A.Starobiņeca “Vilka midzenis”),2.vieta ir Ikšķiles vidusskolas skolniecei Madarai Asperei (E.Favilli “Vakara pasaciņas dumpīgām meitenēm”), bet 3.vieta – Ikšķiles vidusskolas skolniecei Diānai Dombrovskai (Ē.Kūlis “Niķa un Riķa stiķi”). Apsveicam!
Lūgums visiem šī gada sacensības finālistiem sazināties ar Ogres reģiona Skaļās lasīšanas sacensības kuratori Gunu Ozolu-Stulpāni (e-pasts: , tel: 22098383), lai vienotos par pateicības dāvaniņas saņemšanu.
Informāciju sagatavoja Aija Bremšmite, Ogres Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre