Kā tapa šis Latvijas neatkarībai tik svarīgais apbalvojums un kas bija tie vīri, kuri kļuva par ordeņa kavalieriem?
11. novembrī atcerēsimies viņu vārdus un godināsim visus tos, kas mīlēja savu zemi un, nezaudējot drosmi, asiņainās cīņās un milzu grūtībās par to cīnījās.
Ogres novads glabā un godina 47 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņu.
Īsfilmu veido no Latvijas Nacionālā arhīva, Ogres Vēstures un mākslas muzeja, Latvijas Kara muzeja un Latvijas Okupācijas muzeja vizuālajiem materiāliem un no dokumentāliem avotiem radīts stāsts.
Filmu īstenojis Ogres novada Kultūras centrs sadarbībā ar Ogres novada kultūras un tautas namiem. Režisors un balss - Jānis Kaijaks. Dokumentālo kadru atlase un montāža - Ansis Imaks.