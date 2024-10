Īstenots konkursa “R.A.D.I. - Ogres novadam” projekts “Kustīgs seniors - vesels seniors - gudrs seniors”

Pirmā aktivitāte – lekcija par novecošanās procesu un ciemošanās Meņģeles pagastā

4. jūlijā varējām uzklausīt geriatra Jāņa Zaļkalna lekciju par novecošanās procesu, sevis pieņemšanu, dzīves baudīšanu, jaunu vērtību un izaicinājumu pieņemšanu. Guvām svarīgas atziņas - esot pensijā “nesabruks” tas, kurš dzīves laikā apgūtās prasmes un iemaņas turpinās pielietot arī vecumdienās. Kustība ir dzīvība – gan smadzeņu šūnai, gan muskuļa šķiedrai. Kognitīvās funkcijas, mentālo veselību, savu prātu, saprātu un emocijas, tai skaitā prieku ir jātrenē.

Pēc lekcijas kopīgi devāmies iepazīt kaimiņpagastu Meņģeli. Tur mūs laipni sagaidīja Meņģeles pagasta Tautas nama vadītāja Ilze Jankuna.

Otrā aktivitāte - lekcija par garīgo veselību un izbrauciens uz Baskāju taku Tīnūžos

10. jūlijā psihoterapeite Diāna Alksne iepazīstināja ar raksturīgākajām pārmaiņām senioru vecumā, skaidroja, kā uzlabot garīgo veselību. Cik svarīgs ir miegs, uzturs, kustības, saskarsme ar citiem cilvēkiem, piespiešanās darīt ko jaunu, situācijas pieņemšana pēc piedzīvotām pārmaiņām, vaļasprieku uzturēšana un citi svarīgi jautājumi.

Pēc lekcijas devāmies uz Baskāju Taku Tīnūžos.

Trešā aktivitāte – darbošanās ar mālu

26. jūlijā viesojāmies pie keramiķes mākslinieces Signes Gertneres. Uzzinājām daudz jauna par keramiku un tās vēsturi. Apskatījām mākslinieces darbus. Pēc tam katrs varēja darboties ar mālu. Kurš vēlējās, mācījās darboties ar virpu.

Paldies Signei par silto uzņemšanu!

Ceturtā aktivitāte – tikšanās ar fitoterapeitu un izbrauciens uz Ikšķiles mini zoodārzu

20. augustā tikāmies ar fitoterapeitu Artūru Tereško. Dakteris dalījās pieredzē, kā stiprināt veselību, izmantojot dabas produktus, kas aug mums apkārt, par to pareizu ievākšanu. Bija iespēja nopirkt arī viņa grāmatu “Sirds slimību fitoterapija” un uztura bagātinātājus, kas satur dažādus augus.

Pēc lekcijas devāmies ekskursijā uz Ikšķiles mini zoodārzu. Klausījāmies saimnieces interesanto stāstījumu par dzīvniekiem un putniem, kā arī iepazināmies ar dažādām zāļu tējām. Mēs apgūstam gan jaunas zināšanas, gan kustamies. Arī dakteris Tereško uzsvēra, ka svarīgi saglabāt veselu saprātu.

Piektā aktivitāte – Tibetas trauku meditācija

22. augustā pulcējāmies Madlienas Kultūras nama zālē uz Tibetas trauku meditāciju. Dziedošie trauki rada skaņu, kas ieved dziļā meditatīvā stāvoklī, kura mērķis ir sasniegt apgaismību. Mūsdienu medicīna atzīst, ka Tibetas trauku skaņas ir dziedējošas. To enerģija ir sava veida zāles, kas rada sakrālu telpu, kurā cilvēkus var dziedēt no stresa, hroniska noguruma, sāpēm un depresijas. Pie mums viesojās Vineta Alksne. Sākumā Vineta mūs iepazīstināja ar speciāliem traukiem un to skaņu, pastāstīja arī, kāpēc viņa to dara. Un tad sāka meditācijas seansu. To ir grūti izstāstīt, tas jāizjūt katram pašam. Katram arī izjūtas ir dažādas. Dažiem bija brīžiem sajūta, ka atrodas okeāna krastā.

Paldies Vinetai par jaukām sajūtām un jaunu pieredzi.

Sestā aktivitāte – tikšanās ar fizioterapeiti un ārstnieciskā vingrošana

4. septembrī paprāva senioru grupa pulcējās Madlienas Kultūras namā, lai uzklausītu un līdzi darbotos fizioterapeitei – ārstnieciskās vingrošanas vadītājai Andai Pupčenokai. Fizioterapeite norāda, ka viņas mērķis ir palīdzēt saprast, kuras kustības un kurā brīdī var palīdzēt uzlabot cilvēka labsajūtu. Seniori aktīvi darbojās un veica visus vingrojumus bez kurnēšanas. Katrs arī saņēma līdzi norādes, lai neaizmirstu, kādas aktivitātes veicamas ikdienā.

Paldies fizioterapeitei par vērtīgo nodarbību!

Septītā aktivitāte – sportošana kopā ar bērniem

10. septembrī pulcējāmies Madlienas bērnudārzā, lai kopā ar bērniem pavadītu laiku aktīvi kustoties. Visiem ļoti patika - gan bērniem, gan senioriem.

Paldies Aelitai un pārējām skolotājām par jauko pasākumu. Ļoti jauka patīkama atpūta kopā ar mazajiem sportistiem. Paldies visiem, kas bija kopā ar mums!

Projekta noslēgums

8. oktobrī biedrība “Sisegale” pulcējās uz projekta noslēguma pasākumu. Pārrunājām vasarā paveikto. Priecājamies, ka ar dažādu aktivitāšu palīdzību varējām vienot un socializēt seniorus, kopīgi darboties kopā ar bērniem. Aktivitāšu bija daudz, katrs varēja izvēlēties sev piemērotāko.

Pasākumā ar priekšnesumiem mūs priecēja bērnudārza bērni. Viesos bija ieradies arī Gunārs Freidenfelds ar Ādažu vīru ansambli. Paldies vīriem par brīnišķīgo koncertu.

Paldies Ogres novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu!

Informāciju sagatavoja Madlienas pensionāru biedrība „Sisegale”