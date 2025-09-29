Iz pagājības. Avīze nr. 26 (16.09.1939.)

Ievēros taupību
Valsts Prezidents Kārlis Ulmanis ziedojis 1000 latu godalgām par labākiem rakstiem — taupības frontē, kas šīgada septembrī būs iespiesti mūsu laikrakstos un žurnālos. Lai dotu labu paraugu citiem vieglo automobiļu lietotājiem, satiksmes ministrija nolēmusi izņemt no apgrozības visus savus vieglos automobiļus, atskaitot 3. Tādu pat lēmumu pieņēma finansu ministrijas atbildīgo darbinieku apspriede ministra A. Valdmaņa vadībā. Turpmāk finansu ministrija izlietos tikai 3 no savām vieglajām mašīnām. No vieglajiem automobiļiem atteikušies visi finansu ministrijas uzņēmumi un bankas. Šis lēmums pieņemts tādēļ, lai latola krājumus rezervētu preču automobiļiem un citām nepieciešamām vajadzībām. Šim paraugam derētu sekot arī tiem vieglo automobiļu īpašniekiem, kas ierodas cenu inspekcijā pēc latola saņemšanas atļaujām, lai gan viņi savas mašinas lieto pavisam pieciešamām vajadzībām.
***
Tautas labklājības ministrija norādījusi ārstiem ievērot vislielāko taupību zāļu parakstīšanā un ārstniecības līdzekļu izsniegšanā, jo ārzemēs, sakarā ar karu, tagad ļoti liels pieprasījums pēc zālēm un pārsiešanas līdzekļiem un no ārzemēm medikamentus būs grūti ievest.
***
Kara ministrs ģen. J. Balodis devis rīkojumu iesaukt atpakaļ aktīvā kara dienestā dažas kategorijas līdz turpmākam rīkojumam atvaļināto karavīru, šī iesaukšana nav mobilizācija, bet tikai līdz turpmākam rīkojumam atvaļināto karavīru iesaukšana atpakaļ karaspēka daļās. Pēdējās nedēļās pie valsts robežām aizturēti vairāki desmiti ārvalstnieku un bezpavalstnieku, kas nelegāli pārnākuši Latvijas robežu. Ievērojot to, ka ne katru reizi iespējams konstatēt, no kādas valsts pārnācēji ieradušies un ka tie bieži pēc pārraidīšanas pār robežu atkal nelegāli ierodas Latvijā, iekšlietu ministrija apsver jautājumu par šādu ārzemnieku internēšanu speciālās darba nometnēs.
***
Sakarā ar bruņota konflikta izcelšanos starp ārvalstīm, robežsargu brigādei uzdots Ilūkstes apriņķī pastiprināt robežas aizsardzību ar aizsargiem. Izpildot robežsargu dienesta pienākumus, aizsargi būs tērpti aizsargu formas tērpos, bet virs labās rokas augšdelma uzliks rokas saiti ar burtu «R».
Tas jāņem vērā pilsoņiem gaisa aizsardzības manevros
Pirmdien un otrdien manevros pārbaudīs pasivās gaisa aizsardzības orgānu darbību un iedzīvotāju izturēšanos un gatavību pašaizsardzībai. Gaisa uzbrukuma trauksni izziņos ar periodiski pārtrauktām sirēnu skaņām. Traukšņa izbeigšanos paziņos nepārtrauktas sirēnu skaņas. Ar tumsas iestāšanos līdz plkst. 22 pilsoņiem manevru laikā jāpilda instrukcija par ierobežotu apgaismošanu, izdzēšot vai maskējot visus ārējos gaismas avotus, aizklājot logus un rūpējoties, lai dzīvojamās telpās aizdegtā gaisma nebūtu redzama ārpusē. Tumšs papīrs gaismas nosegšanai lielākos vairumos dabūjams «Turībā». Pilsoņiem jāievēro un jāpilda visi norādījumi, atturoties no pulcēšanās un drūzmēšanās.