No Ķeguma brauc ap 20 vāciešu.
Līdz ar citiem vāciešiem uz Vāciju brauc ap 20 Ķeguma būvdarbos nodarbināti vācieši, ar Sentaba sekretāru Bricki un tā palīgu Fogeli priekšgalā, vairāki grāmatvedības darbinieki u. c.
Kā ogrēniešiem un pļaviņiešiem jārīkojas ar izceļojošo vāciešu dzīvokļiem.
Rīgas apriņķa priekšnieks M. Treijs uzdevis visiem Ogres, Siguldas un Pļaviņu pilsētu namsaimniekiem izceļotāju atbrīvotos dzīvokļus un veikalu telpas pieteikt attiecīgos apriņķa policijas iecirkņos, izpildot anketas, kas tur saņemamas. Atbrīvotos dzīvokļus un citas telpas varēs noīrēt tikai ar apriņķa priekšnieka atļauju. Ogrēniešiem šīs lietas kārtojamas Rīgā, apriņķa priekšnieka kanclejā, Lāčplēša ielā 24, dz. 5.
Jauna Ogres pilsētas vecākā stāšanās darbā
4. oktobrī plkst. 12 jaunieceltais Ogres pilsētas vecākais Jānis Ozoliņš pārņēma amatu no līdzšinējā pilsētas vecākā Heinricha Salenieka-Neimaņa. Pārņemšanas aktā bez Ogres pilsētas valdes locekļiem un pilsētas valdes darbiniekiem bija aicināti piedalīties arī pilsētas ārsts J. Cīrulis, pilsētas veterinarārste E. Dzelde, pilsētas policijas uzraugs H. Kazaiers un pilsētas pamatskolas pārzinis J. Palēns. Nododot amatu pilsētas vecākam J. Ozoliņam, līdzšinējais pilsētas galva H. Salenieks-Neimanis novēlēja jaunajam pilsētas vecākam «labākās sekmes pašvaldības darbā un labklājību personīgajā dzīvē», — norādot, ka jaunais pilsētas vecākais amatā stājas tādā brīdī, kad Latviju, kaut arī netieši, skar lielie starptautiskie notikumi. Atbildot novēlējumiem, pilsētas vecākais Jānis Ozoliņš teica: «Centīšos Ogres pilsētu tālāk veidot par vienu no Latvijas daiļākajām pilsētām, jo izdaiļojot kādu no mūsu zemes stūrīšiem, mēs izdaiļojam mūsu zemi. Pilsētas vecākā amatu uzņēmos tāpēc, ka mīlu sabiedrisku darbu. Darbu uzņemoties zināju, ka darbs prasīs grūtību pārvarēšanu. Bet grūtības mani nebaida.»
Ogre rudens skaistumā
Patlaban Ogres pilsēta, tās apkārtne un Ogres upes krasti greznojušies visā rudens skaistumā, kas ir viena no krāšņākām Ogres rotām. Saulainās dienās sevišķi neaizmirstamu skatu dod Bērzu aleja, kas ir viss viens zelts! Gājējam tīri neomulīgi brist pa mīksto zeltīto lapu paklāju. Citur atkal aci valdzina citas rudenīgās krāsas. Jo sevišķi jauki skati ir no visiem Ogres kalniem, kuros liela daļa koku jau nobirdinājuši savu vasaras un rudens rotu un tā caur to zariem pavērušās tās gleznainās ainas, ko vasarā aizsedza lapu vaiņagi. Tālēs zaļos priežu un egļu mežos spilgti izdalās zeltaino bērzu sveces, jo bērzi ir tie, kas visilgāk lepojas ar savām rudens balvām. Skaidrās dienās no Bāku kalna caur zaru starpām paveras brīnišķīgs skats uz Ķeguma pusi un vispār Daugavu.