Grāmatas “Latvijas Republikas Zemessardzes 54. Ogres bataljons 1991 – 2021” priekšvārdā Zemessardzes komandieris, brigādes ģenerālis Egils Leščinksis raksta: “Šī grāmata ir viena bataljona vēstures stāsts, kaut arī neliela, tomēr neatņemama Zemessardzes veidošanās vēstures sastāvdaļa. Tas ir stāsts, kas caur daudzu cilvēku personīgās pieredzes prizmu attēlo viena bataljona attīstību un izaugsmi 30 gadu garumā.”
Zemessardzes veidošanās un attīstība ir cieši saistīta ar Ogres vārdu – 1991. gada 9. septembrī dibināts Zemessardzes 54. Ogres bataljons; lai nodrošinātu operatīvu Zemessardzes darbību, 1992. gadā Zemessardzes bataljoni tika pakļauti novadu vienībām, kas vēlāk izveidoja vairākas brigādes, t.sk. Zemessardzes 5. brigādi ar štābu Ogrē; lai sagatavotu Zemessardzei profesionālus speciālistus, Latvijā tika nodibināti vairāki mācību centri, viens no tiem bija 1993. gadā dibinātais Sakarnieku mācību centrs Ogrē.
Grāmatas sastādītājs ir Jānis Hartmanis, šobrīd atvaļināts pulkvedis, cilvēks, kuram ir bijusi ļoti nozīmīga loma Zemessardzes 54. Ogres bataljona un Latvijas Zemessardzes tapšanā un attīstībā – 1991. gada 26. augustā viņš tika iecelts par Ogres rajona zemessargu koordinācijas štāba priekšnieku un 1991. gada 9. septembrī kļuva par Ogres Zemessardzes bataljona pirmo komandieri.
Grāmatā var lasīt bataljona komandieru, virsnieku, instruktoru un zemessargu atmiņas, uzzināt par bataljona darbību līdz Latvijas uzņemšanai NATO, par Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas rotas izveidi un darbību, par bataljona darbību mūsdienās. Grāmata satur arī bagātīgu fotogrāfiju klāstu.
Grāmata “Latvijas Republikas Zemessardzes 54. Ogres bataljons 1991 – 2021” izdota ar Ogres novada pašvaldības, Latvijas Republikas Zemessardzes un Latviešu virsnieku apvienības finansiālu atbalstu.
“Vienmēr esmu uzsvēris Zemessardzes bataljona un pašvaldības veiksmīgo sadarbību. Ogrēnieši ir jutuši zemessargu atbalstu un palīdzību pretplūdu pasākumu nodrošināšanā un plūdu gadījumos, pēdējos gados bataljona zemessargi devuši nozīmīgu ieguldījumu Ogres pilsētvides sakārtošanā, ar bataljona rīcībā esošo tehniku pašvaldībai palīdzot veikt vidi degradējošo būvju demontāžā. Tāpat nozīmīgs ir bataljona vadības un zemessargu devums skolu jaunatnes militāri patriotiskajā audzināšanā. Esmu gandarīts par grāmatas izdošanu – tajā ietvertie atmiņu stāsti, apraksti un informācija neskar tikai 54. bataljonu. Tā ir mūsu tautas, mūsu valsts vēstures daļa, ar kuru cieši saistītas ir ikviens Latvijas iedzīvotājs,” uzsver Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, par grāmatas tapšanā sakot paldies Jānim Hartmanim un visiem tās veidotājiem.Grāmata būs pieejama visās novada bibliotēkās un skolās.