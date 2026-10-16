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Piektdiena, 16. oktobris, 2026 09:30

Izglītības iestādēs bieži "grēko"! Pieaug pedagogu iesūtītie ziņojumi par vardarbību

OgreNet / Leta
Izglītības iestādēs bieži "grēko"! Pieaug pedagogu iesūtītie ziņojumi par vardarbību
Ilustratīvs attēls: unsplash.com
Piektdiena, 16. oktobris, 2026 09:30

Izglītības iestādēs bieži "grēko"! Pieaug pedagogu iesūtītie ziņojumi par vardarbību

OgreNet / Leta

Izglītības iestādes bieži grēko, atstājot pedagogus vienus vardarbīgu situāciju risināšanā, intervijā Latvijas Radio norādīja Bērnu aizsardzības centra (BAC) Bērnu labbūtības veicināšanas departamenta direktors Ako Kārlis Cekulis. BAC gadā saistībā ar izglītības iestādēm saņem ap 700 līdz 800 ziņojumu. Cekulis skaidroja, ka katru gadu iesniegumu skaits strauji pieaug un to saturs visbiežāk ir savstarpējā vienaudžu vardarbība. Iesniegumu skaita pieaugumu viņš saista ar lielāku izpratni, nevis vardarbības gadījumu pieaugumu. Pieaug arī iesniegumu skaits par kaitējošu seksuālo uzvedību, atzina Cekulis.

Eksperts novērojis, ka vecāki bieži neizprot atšķirību starp vardarbību un konfliktu. Konflikts ir normāls un veselīgs process starp bērniem laikā, kad viņi mācās veidot attiecības, pauda Cekulis. Tomēr regulāri tiek saņemti arī iesniegumi par smagu vardarbību, par seksuālu izmantošanu un par fizisku vardarbību grupā, viņš atzina.

Cekulis skaidroja, ka bērnam vislabāk var palīdzēt speciālisti, kas ir apkārt, tāpēc ir jābūt ļoti stiprai komandai un sakārtotai sistēmai, kā šādos gadījumos rīkoties. Nereti izglītības iestādēs apgalvo, ka šāda sistēma ir, bet sarunā ar pedagogiem noskaidrojas, ka viņi par to nezina, izriet no speciālista teiktā. Tāpat ir jautājums, vai ir izveidota struktūra pedagoga un vecāka attiecību veidošanai.

BAC pārstāvis atzina, ka ir izglītības iestādes, kur nav vajadzīgo atbalsta speciālistu, un tad ir jāiesaista administrācija un vajadzīgie speciālisti. Savukārt šādos gadījumos bieži vien redzams, ka izglītības iestādes grēko, atstājot pedagogus vienus gadījumu risināšanā. "Viņi vai nu nesadarbojas vai paši negrib. Uzskata, ka viņiem ir jātiek galā pašiem, vai arī viņiem nav pie kā vērsties, nav uzticības administrācijai, nav atbalsta speciālistu vai to ir par maz. Un tad viņi paši ņemas un iesaista citus speciālistus krietni par vēlu," skaidroja BAC pārstāvis.

Cekulis minēja, ka ir daudz gadījumu, kad BAC speciālistiem stāsta, ka signālu par potenciālo problēmsituāciju neesot bijis, bet tai pat laikā pedagogs regulāri e-klasē par to rakstījis vecākiem.

"Bieži vien šādi gadījumi būtu atrisināti, ja speciālisti un vecāki būtu sanākuši kopā un sapratuši, kas ir nepieciešams," atzina Cekulis.

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