Izglītības iestādēs bieži "grēko"! Pieaug pedagogu iesūtītie ziņojumi par vardarbību

Eksperts novērojis, ka vecāki bieži neizprot atšķirību starp vardarbību un konfliktu. Konflikts ir normāls un veselīgs process starp bērniem laikā, kad viņi mācās veidot attiecības, pauda Cekulis. Tomēr regulāri tiek saņemti arī iesniegumi par smagu vardarbību, par seksuālu izmantošanu un par fizisku vardarbību grupā, viņš atzina.
Cekulis skaidroja, ka bērnam vislabāk var palīdzēt speciālisti, kas ir apkārt, tāpēc ir jābūt ļoti stiprai komandai un sakārtotai sistēmai, kā šādos gadījumos rīkoties. Nereti izglītības iestādēs apgalvo, ka šāda sistēma ir, bet sarunā ar pedagogiem noskaidrojas, ka viņi par to nezina, izriet no speciālista teiktā. Tāpat ir jautājums, vai ir izveidota struktūra pedagoga un vecāka attiecību veidošanai.
BAC pārstāvis atzina, ka ir izglītības iestādes, kur nav vajadzīgo atbalsta speciālistu, un tad ir jāiesaista administrācija un vajadzīgie speciālisti. Savukārt šādos gadījumos bieži vien redzams, ka izglītības iestādes grēko, atstājot pedagogus vienus gadījumu risināšanā. "Viņi vai nu nesadarbojas vai paši negrib. Uzskata, ka viņiem ir jātiek galā pašiem, vai arī viņiem nav pie kā vērsties, nav uzticības administrācijai, nav atbalsta speciālistu vai to ir par maz. Un tad viņi paši ņemas un iesaista citus speciālistus krietni par vēlu," skaidroja BAC pārstāvis.
Cekulis minēja, ka ir daudz gadījumu, kad BAC speciālistiem stāsta, ka signālu par potenciālo problēmsituāciju neesot bijis, bet tai pat laikā pedagogs regulāri e-klasē par to rakstījis vecākiem.
"Bieži vien šādi gadījumi būtu atrisināti, ja speciālisti un vecāki būtu sanākuši kopā un sapratuši, kas ir nepieciešams," atzina Cekulis.