Programmas mērķis, 160 stundu garajā apmācību laikā, ir attīstīt digitālo kompetenci, kas veicina digitālo rīku efektīvu izmantošanu darba procesu organizēšanā. Kurss sniegs zināšanas par informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējam datu apstrādes un analīzes sfēras, teksta apstrādes jomā, dokumentu pārvaldībā un arhivēšanā, tīmekļa resursu izmantošanā un veicinās digitālo tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā gan klātienē gan tiešsaistē.
Mācību kurss tiek organizēts ar VIAA projekta “Mācības pieaugušajiem” sniegto līdzfinansējumu.
