Izglītības iestāžu speciālisti uzsāk mācību kursu “DIGITĀLĀS PRASMES MĀCĪBU PROCESA NODROŠINĀŠANAI”

Izglītības iestāžu speciālisti uzsāk mācību kursu “DIGITĀLĀS PRASMES MĀCĪBU PROCESA NODROŠINĀŠANAI”
Izglītības iestāžu speciālisti uzsāk mācību kursu “DIGITĀLĀS PRASMES MĀCĪBU PROCESA NODROŠINĀŠANAI”

Ogres novada 80 pirmsskolu un 25 profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un metodiķi ir uzsākuši mācību kursu “Digitālās prasmes mācību procesa nodrošināšanai”, sadarbībā ar mācību centru “ Digitālo prasmju centrs “.

Programmas mērķis, 160 stundu garajā apmācību laikā, ir attīstīt digitālo kompetenci, kas veicina digitālo rīku efektīvu izmantošanu darba procesu organizēšanā. Kurss sniegs zināšanas par informācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējam datu apstrādes un analīzes sfēras, teksta apstrādes jomā, dokumentu pārvaldībā un arhivēšanā, tīmekļa resursu izmantošanā un veicinās digitālo tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā gan klātienē gan tiešsaistē.

Mācību kurss tiek organizēts ar VIAA projekta “Mācības pieaugušajiem” sniegto līdzfinansējumu.

Prieks par izglītības iestāžu izrādīto interesi turpināt profesionāli pilnveidoties! Veiksmi mācībās!

Informāciju sagatavoja Ogres novada Izglītības pārvalde

