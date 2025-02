Izglītības jomā zināmas jau 12 izmaiņas un jaunumi šajā gadā. Dažas normas stājušās jau spēkā

Paredzētie grozījumi Izglītības likumā aplūkojami - šeit.

Kopš 1. februāra Izglītības iestādēm (iestādes vadītājam vai viņa pilnvarotajai personai), kā to paredz izmaiņas Izglītības likumā, ir tiesības savas, izglītojamo, pedagogu vai citu personu drošības, veselības vai dzīvības apdraudējuma gadījumā pieprasīt, lai izglītojamais uzrāda savas personīgās mantas, kā arī ierobežot izglītojamā pārvietošanos.

No 1. februāra spēkā stājas arī norma, kas nosaka vecāku pienākumu, piesakot izglītojamo uzņemšanai izglītības iestādē, kā arī pēc apstākļu maiņas rakstveidā informēt izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības procesu un būt nozīmīgi tajā iesaistītajām personām. Ja vecāki nebūs šādu informāciju snieguši, viņiem var tikt piemērots naudas sods no 100 līdz 700 eiro.

Savukārt, kā plašāk apraksta lvportals.lv, izglītības iestādes vadītājam no 1. februāra ir pienākums izglītības procesa nodrošināšanā ņemt vērā savā rīcībā esošo informāciju par izglītojamā veselības stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt izglītības procesu un būt nozīmīgi tajā iesaistītajām personām, un nodrošināt attiecīgas atzīmes izdarīšanu un atcelšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Ja izglītojamais audzēknis tiek uzņemts no citas izglītības iestādes, tad ir jāpārbauda, vai Valsts izglītības informācijas sistēmā ir atzīme par izglītojamā veselības stāvokli un citiem apstākļiem, kas var būtiski ietekmēt izglītības procesu.

Sabiedrībā jau plaši apspriests ir aizliegums mobilo tālruņu lietošanas aizliegums mazajām klasēm (tas spēkā stāsies no 31. maija), kā arī līdz maija pēdējai dienai pamatskolas skolēniem ir tiesības atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Skolēni, kuri septembrī uzsāks mācības 4. klasē, krievu valodu kā otro svešvalodu vairs neapgūs. No 1. septembra paredzēts pilnībā ieviest normu, kas nosaka izglītības iestādes pienākumu kā otru apgūstamo svešvalodu nodrošināt kādu no Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu oficiālajām valodām vai citu svešvalodu.

Notiks pilnīga pāreja uz mācībām valsts valodā, pamatizglītībā centralizēto eksāmenu snieguma slieksnis no 15% pacelts uz 20% - šīs un citas izmaiņas plašāk apraksta lvportals.lv.