Ceturtdiena, 09.10.2025 23:46
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:46
Elga, Elgars, Helga
Piektdiena, 29. aprīlis, 2022 09:38

Izglītības pārvalde aicina skolēnus reģistrēties uzņemšanai 10. klasē

ogresnovads.lv
Izglītības pārvalde aicina skolēnus reģistrēties uzņemšanai 10. klasē
Piektdiena, 29. aprīlis, 2022 09:38

Izglītības pārvalde aicina skolēnus reģistrēties uzņemšanai 10. klasē

ogresnovads.lv

Ogres novadā ir sešas vidējās izglītības iestādes, kuras piedāvā vispārējās vidējās izglītības programmas 15 novirzienos, - viena valsts ģimnāzija un piecas vidusskolas. 

Ogres novada pašvaldība ieviesusi vienotu reģistrēšanās un uzņemšanas kārtību Ogres novada vidusskolās un Ogres Valsts ģimnāzijā, tāpēc, ja savā dzīves ceļā esi nonācis līdz vidējās izglītības pakāpei, tad reģistrējies kādā no Ogres novada izglītības iestādēm 2022./2023. mācību gadam. No 1. maija līdz 20. jūnijam katram topošajam vidusskolēnam jādodas uz interneta vietni https://registracija.onizglitiba.lv un jāaizpilda reģistrācijas anketa.

Anketā jāizvēlas ne vairāk kā piecus izglītības programmu novirzienus (drīkst izvēlēties vairākas izglītības iestādes) prioritārā secībā, jāatbild uz jautājumiem par skolēna motivāciju mācīties vidusskolas posmā un izvēlētajā novirzienā.

Aicinām reģistrāciju veikt ŠEIT

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?