Ogres novada pašvaldība ieviesusi vienotu reģistrēšanās un uzņemšanas kārtību Ogres novada vidusskolās un Ogres Valsts ģimnāzijā, tāpēc, ja savā dzīves ceļā esi nonācis līdz vidējās izglītības pakāpei, tad reģistrējies kādā no Ogres novada izglītības iestādēm 2022./2023. mācību gadam. No 1. maija līdz 20. jūnijam katram topošajam vidusskolēnam jādodas uz interneta vietni https://registracija.onizglitiba.lv un jāaizpilda reģistrācijas anketa.
Anketā jāizvēlas ne vairāk kā piecus izglītības programmu novirzienus (drīkst izvēlēties vairākas izglītības iestādes) prioritārā secībā, jāatbild uz jautājumiem par skolēna motivāciju mācīties vidusskolas posmā un izvēlētajā novirzienā.
