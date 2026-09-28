Izglītojošā pasākumā Ogres novada skolēni apguva Meža ābeci

Pasākumu apmeklēja Ikšķiles vidusskolas, Madlienas vidusskolas skolēni no Ķeipenes un Suntažiem, Tīnūžu sākumskolas, Ikšķiles Brīvās skolas, Ogres Centra, Lielvārdes, Ķeguma, Jaunogres un Ogres Kalna pamatskolu skolēni.
Šī pasākuma mērķis ir brīvā dabā iepazīstināt tā dalībniekus ar praktisko Meža ābeci – mežā notiekošajiem procesiem, meža apsaimniekošanu, koksnes iegūšanu un pārstrādi. Tāpat arī veicināt dalībnieku izpratni par saprātīgu vides izmantošanu un aizsardzību.
Šī iepazīšanās notiek ar “Meža laboratoriju” palīdzību. Tā, piemēram, Ogres tehnikums šoruden skolēnus uzrunāja ar trim izzinošām aktivitātēm: “Koks un izklaide”, “Mežistrādes laboratorija” un “Meža velšu laboratorija”.
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” piedalījās ar Sēņu laboratoriju un Koku pazīšanas laboratoriju (tie jānosaka pēc pagalēm un stumbra).
Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) mācīja atpazīt meža dzīvnieku galvaskausus un koku sēklas, kā arī mudināja veidot puzli par MKPC un veikt izzinošus uzdevumus par mežu.
Dabas aizsardzības pārvalde aicināja spēlēt izglītības spēles par ekosistēmām un dabas vērtībām.
Savukārt Latvijas Valsts meži piedalījās ar Necūkošanās laboratoriju, kurā skolēnus uzrunāja visa Latvijā populārais Cūkmens, aicinot spēlēt depozītu spēli.
Skolēni apmeklēja arī Kūzulu (doru) laboratoriju (vadīja bišu draugs Ivars Rancāns), Sniega suņu laboratoriju (biedrība “Sniega suņi”), kā arī Ugunsdrošības mežā un ugunsdzēsēju aprīkojuma laboratoriju (VUGD Ogres daļa).
Zilo kalnu aģentūra bija sarūpējusi Putnu būru gatavošanas, Meža stādīšanas un netradicionālo Bluķa dedzināšanas laboratoriju.
Savukārt radošās apvienības “Pasaku nams” krāšņie tēli aicināja piedalīties vairākās atraktīvās spēlēs.
Meža zinību dienu organizē Ogres novada pašvaldība, Ogres novada Izglītības pārvalde un Ogres novada pašvaldības aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”.