"Twims.lv" izveidotājs Aleksandrs Lucenko aicina pievienoties šādās pastaigās pa Ogres pilsētu ikvienu interesentu, lai "izjustu, saprastu un mainītu apkārtējo vidi uz labo pusi."
Toms raksta sociālajā medijā Facebook, ka "brauciena laikā secināju, ka Ogrē pieejamība cilvēkiem ratiņkrēslā kopumā ir diezgan laba, vismaz tajās vietās, kurās pārvietojāmies. Man šī pieredze bija noderīga, jo tā ļāva labāk saprast, kā ir pārvietoties ratiņkrēslā, kādas ir tā iespējas un kādi ir ierobežojumi. Daudzas lietas, par kurām iepriekš nebiju aizdomājies, kļuva daudz saprotamākas pēc tam, kad tās izmēģināju pats."
Šī projektam jau ir 3. sezona, kur regulāri Ogres ielās kopā ar Aleksandru dodas dažādi vietējie cilvēki un ciemiņi.
Psihodrāmas psihoterapijas speciāliste apmācībā Inga kopā ar Aleksandru Lucenko, foto no twims.lv Facebook konta
Jūnija sākumā Aleksandram pievienojās psihodrāmas psihoterapijas speciāliste apmācībā Inga. Viņa atzina, ka profesionālā interese par cilvēka pieredzi šoreiz satikās ar ļoti praktisku iespēju paskatīties uz ikdienu no cita skatpunkta.
"Pirms pastaigas sagaidīju interesantu pieredzi, bet realitātē tā lika daudz dziļāk saprast cilvēku ar kustību traucējumiem ikdienu. Ieraudzīju daudz nepilnību vidē un sistēmā, taču vienlaikus ļoti spilgti sajutu, cik izpalīdzīgi ir apkārtējie cilvēki. Latvieši patiešām vēlas palīdzēt -gan veikalā, gan uz ielas, un tas radīja ļoti siltu sajūtu.
Pieredze man bija ļoti noderīga, jo sapratu, cik daudzas lietas, kas mums šķiet pašsaprotamas, patiesībā nav pieejamas visiem. Pat neliela apmale vai produkti augstākajos veikala plauktos var kļūt par izaicinājumu. Tajā pašā laikā apkārtējo atbalsts un Aleksandra ticība maniem spēkiem palīdzēja nepadoties un turpināt mēģināt," tā Inga.