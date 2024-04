IZM: Pašvaldības ir stratēģiskais partneris sekmīgai pārejai uz mācībām valsts valodā

"Pārejā uz mācībām valsts valodā ministrijai pats svarīgākais ir bērns, vecāki un skolotājs, izglītības kvalitāte un labbūtība skolā. Pašvaldības ir Izglītības un zinātnes ministrijas stratēģiskais partneris šajā sarežģītajā procesā, tāpēc mums ir jāstrādā roku rokā un vienotā saziņā katru dienu. Abām pusēm ir jāizdara savi mājasdarbi, lai nodrošinātu visiem vienlīdzīgas iespējas maksimāli efektīvi piedalīties sabiedriskajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē," uzsver izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

IZM tikšanās laikā uzsvēra, ka skolotāju un skolēnu sekmīgai pārejai ir un līdz mācību gada sākumam, kā arī turpmākos gadus būs pieejami virkne atbalsta risinājumu. Ministrija arī uzklausīja pašvaldību vērtējumu par izglītības iestāžu gatavību pārejai uz mācībām valsts valodā no šī gada 1.septembra. Klātesošie dalījās labajā pieredzē, kā šajā un nākamajos mācību gados vadīt un pārraudzīt izglītības iestāžu darbu.

Lai sniegtu papildu atbalstu skolēniem sekmīgai pārejai uz izglītību valsts valodā, izglītības iestādēs (īpaši 1., 4. un 7.klasēs) vasaras un rudens brīvlaikos ir pieejamas nometnes izglītojamajiem. Savukārt sākumskolas un pamatskolas skolotājiem mācību satura īstenošanai latviešu valodā, iesaistot Latviešu valodas aģentūru, tiek nodrošināta profesionālās kompetences pilnveide un mācību metodiskie līdzekļi. Piemēram, pedagogiem, kuri strādā lingvistiski neviendabīgā vidē, notiek īpašas vasaras nometnes, kursi un semināri, kā arī nodrošinātas citas profesionālās kompetences pilnveides iespējas.

Lai sniegtu atbalstu skolotājiem, uzsākot jauno mācību gadu, tiks nodrošināti pedagogu palīgi un dažādi mācību un metodiskie materiāli. Tāpat latviešu valodas skolotāji ar pašvaldību finansiālo atbalstu jau gadu vada kursus kolēģiem, kuriem bija nepietiekams zināšanas un prakse runāt latviski. Iespēja turpināt apgūt valsts valodu kursos būs pieejama arī turpmāk.

Kopumā atbalsta pasākumi pārejai uz izglītību latviešu valodā ir pieejami aptuveni 4200 skolēniem no vairāk nekā 100 skolām visā Latvijā. Kopējais ES fondu finansējums mazākumtautību skolēnu un skolotāju atbalstam pārejai uz mācībām valsts valodā 2023.gadā paredzēts vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā, sekmējot programmas "Vienota skola" ieviešanu.

Pagājušā gadā Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas paredz pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā trīs gadu laikā. Saskaņā ar grozījumiem no 2023.gada 1.septembra izglītības process tikai valsts valodā tiks īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7.klasē. No 2024.gada 1.septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klašu skolēni, bet no 2025.gada 1.septembra - pievienosies arī 3., 6. un 9.klases.

Jau šobrīd 1.-6. klašu skolēni latviešu valodā apgūst vismaz 50% no mācību satura, savukārt no 7. līdz 9. klasei - vismaz 80% apmērā, bet vidusskolas posmā jaunieši latviešu valodā apgūst visus mācību priekšmetus.

Vienlaikus pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē mazākumtautību izglītojamie interešu izglītības programmas ietvaros varēs apgūt mazākumtautību valodu un kultūrvēsturi. Mazākumtautību valodas un kultūrvēstures interešu izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas un mācību līdzekļu iegādes finansēšanā piedalīsies valsts, kā arī pašvaldības.

Līdzšinējā mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās nav pilnībā nodrošinājusi valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos, bet nepietiekamas valsts valodas zināšanas var ierobežot jauniešu integrāciju sabiedrībā un traucēt veiksmīgas profesionālās karjeras veidošanu. Tāpēc mazākumtautību skolēniem ir vienlīdz svarīgi apgūt valsts valodu, lai nodrošinātu viņiem iespējas maksimāli efektīvi piedalīties sabiedriskajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē.