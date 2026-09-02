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Trešdiena, 2. septembris, 2026 13:34

IZM plāno ģimenes veselības mācību iekļaut sociālo zinību stundās

OgreNet / Leta
IZM plāno ģimenes veselības mācību iekļaut sociālo zinību stundās
Ilustratīvs attēls no unsplash.com
Trešdiena, 2. septembris, 2026 13:34

IZM plāno ģimenes veselības mācību iekļaut sociālo zinību stundās

OgreNet / Leta

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ģimenes veselības mācības saturu plāno ieviest kā moduli mācību priekšmetā "Sociālās zinības" 1.-9. klasē, fokusējoties uz vērtībizglītības un veselībpratības jautājumiem un veidojot starppriekšmetu saikni ar bioloģiju, kā arī sportu un veselību. 

IZM, atbildot uz jautājumu, vai ieviešanas rezultātā tiek apsvērts ietekmēt pilsoniskās līdzdalības satura apjomu, skaidro, ka modulis tiks ieviests mācību priekšmeta programmas parauga līmenī, nemainot valsts pamatizglītības standartā noteiktos sasniedzamos rezultātus sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Tādēļ pilsoniskās līdzdalības satura samazināšana nav plānota, norāda ministrijā.

2026./2027. mācību gadā paredzēts aktualizēt programmas paraugu un izstrādāt metodiskā atbalsta materiālus. Moduļa īstenošanu plānots sākt 2027. gada 1. septembrī.

Zināms, "Progresīvo" pieprasījums trešdien Saeimas Pieprasījumu komisijas sēdē tika noraidīts.

Kā ziņots, opozīcijas partija "Progresīvie" prasīja izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei (NA) skaidrot vairāku būtisku izglītības nozares izmaiņu virzīšanu mazāk nekā mēnesi pirms jaunā mācību gada sākuma, kā arī nozares pārstāvju iesaisti šo izmaiņu sagatavošanā.

Deputāti norādīja, ka vienlaikus pieteiktas vairākas izmaiņas pamata un vidējās izglītības līmenī, tostarp centralizēto eksāmenu procentuālā sliekšņa atcelšana, jauna centralizētā eksāmena ieviešana dabaszinībās, izmaiņas vērtējumu labošanas principos un iecere augstākā līmeņa centralizēto eksāmenu vidusskolā noteikt pēc izvēles. Tāpat deputāti norādīja uz izmaiņām jaunajā izglītības finansēšanas modelī "Programma skolā" un ģimenes veselības mācības ieviešanu.

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