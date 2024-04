Izmanto iespējas – jūnijā aicina uz daudzveidīgām aktivitātēm jaunatnes jomā

Notiks festivāls "Projektu nakts 2023"



Jūnija sākumā tiks atklāta pieteikšanās radošam, jaudīgam un iedvesmas pilnam bezmaksas festivālam "Projektu nakts", kas no 10. līdz 11. augustam norisināsies Bauskā. Tajā diennakts laikā būs iespēja uzzināt par iespējam iegūt finansējumu savu ideju attīstībai, pilnveidot projektu rakstīšanas prasmes, satikt domubiedrus, kā arī mācīties un iedvesmoties no zinošiem ekspertiem. Šī būs lieliska iespēja jauniešiem ārpus skolas neformālā veidā gūt jaunas prasmes, kontaktus un zināšanas! Plašāka informācija un pieteikšanās tiks izsludināta JSPA tīmekļvietnē un citos komunikācijas kanālos.



JSPA sarunu festivālā "LAMPA"



9. jūnijā plkst. 13.00-14.00, sarunu festivāla "LAMPA" ietvaros, notiks JSPA pieredzes apmaiņa dzīvās bibliotēkas formātā "Iekļaujoša mūsdienu sabiedrība: prasme ieklausīties un sarunāties". Lai attīstītu prasmi cieņpilni sarunāties – patiesi, aktīvi klausīties un sadzirdēt vienam otru – pasākumā būs iespējams satikt dažādus cilvēkus un dzirdēt pieredzes stāstus par izaicinājumiem un attieksmēm, ar kurām viņi saskaras savā ikdienā. Sarunu vadīs Elīna Geida, taču pieredzes stāstos dalīsies: Dan Avangard, Orents Šaškovs, Lība Bērziņa, Markuss Zorģis, Ināra Oļena un Madara Kokina. Plašāka informācija pieejama JSPA tīmekļvietnē.



Konkurss "Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2024"



Jūnija sākumā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) jau sesto reizi organizēs konkursu pašvaldībām “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta”. Tas norisināsies divās kārtās – pirmajā kārtā iesniegumus izvērtēs konkursa komisija, savukārt otrajā kārtā notiks desmit dienu publiskais balsojums. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 12. augustā, jauniešu festivālā "Kopums", kas notiks Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2023 – Bauskas novadā. Informācija par konkursa izsludināšanu tiks publicēta JSPA, IZM un Jaunatnes lietas komunikācijas kanālos.



Brīvprātīgais darbs vasarā – vairāk nekā 80 iespējas Eiropā



Jauniešiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu un vasarā vēlas izmantot programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba iespējas Eiropā – iesakām ieskatīties Eiropas Jaunatnes portālā. Tur šobrīd, periodā no 31. maija līdz 31. augustam, pieejami vairāk nekā 80 piedāvājumi brīvprātīgajam darbam tādās valstīs kā Grieķija, Portugāle, Spānija, Francija, Itālija, Horvātija u.c. Arī tēmas piedāvājumiem ir daudzveidīgas, un katram ir iespēja atrast sev saistošāko – sākot ar vides aizsardzības un sporta līdz pat uzņēmējdarbības un pilsoniskās līdzdalības projektiem. Iedvesmai citu jauniešu projektu pieredzes stāstus iespējams skatīt jaunatne.gov.lv sadaļā "Pieredze".



Mācības jaunatnes jomā iesaistītajiem



Organizāciju, kā arī pašvaldību un to iestāžu pārstāvji līdz 2. jūnijam aicināti pieteikties mācību ciklam – darbnīcām par programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbības Jaunatnes darbinieku mobilitātes, kā arī 2. pamatdarbības “Partnerības sadarbībai” (Maza mēroga partnerību un Sadarbības partnerību) projektu veidošanu. To laikā būs iespējams iegūt nepieciešamās zināšanas, kā arī praktiski darboties, lai veiksmīgi izstrādātu un sagatavotu projektu pieteikumu kādā no iepriekš minētajiem projektu veidiem. Pieteikšanās un plašāka informācija pieejama JSPA tīmekļvietnē.



Savukārt līdz 4. jūnijam iespējams pieteikties starptautiskām mācībām “EXIT 3.0” par pieredzē balstītu mācīšanos iekļaušanas veicināšanai, kas no 2. līdz 8. jūlijam notiks Rīgā, Latvijā. Šīs mācības paredzētas jaunatnes darbiniekiem, neformālās izglītības mācību vadītājiem un darba ar jaunatni profesionāļiem, kuri vēlas atsvaidzināt savas zināšanas un metodes iekļaušanas jomā. Pieteikšanās un plašāka informācija JSPA tīmekļvietnē.



Atvērta pasākumu pieteikšanā iniciatīvā "Erasmus dienas"



No 9. maija ir atvērta pasākumu pieteikšana iniciatīvā "Erasmus dienas", kas šogad notiks no 9. līdz 14. oktobrim. Šogad, atzīmējot jau izsludināto Eiropas Prasmju gadu, “Erasmus dienu” tēma ir “Sešas dienas, lai Eiropa iemirdzētos”. Šajā gadā ir būtiski apzināties Eiropas kultūras daudzveidības nozīmi un uzsvērt tās piedāvātās mācību iespējas. Vairāk informācijas par iniciatīvu un pasākumu pieteikšanu atrodama JSPA tīmekļvietnē.



Kas jaunatnes jomā plānots jūlijā un augustā?



Kā zināms, vasara ir daudzveidīgu iespēju un pasākumu laiks! Lai savos plānotājos laicīgi ierakstītu un saplānotu mācības, pasākumus un citas jaunatnes jomas aktivitātes, sagatavots jūnija, jūlija un augusta mēnešu kalendārs. Ar to iespējams iepazīties šeit: ej.uz/JSPA-vasaras-kalendars-2023.

Lai uzzinātu vairāk par šīm un citām JSPA jaunatnes jomas aktualitātēm, interesenti aicināti aktuālajai informācijai sekot līdzi tīmekļvietnē jaunatne.gov.lv vai izmantot iespēju pieteikties jaunumu saņemšanai e-pastā.

Par JSPA



JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un valsts līmeņa programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”, kā arī projektu 7.2.1.2 (“Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”).