Izskanējis Tomes Dāmu vokālā ansambļa 35 gadu jubilejas koncerts "Laiks iet"

Izskanējis Tomes Dāmu vokālā ansambļa 35 gadu jubilejas koncerts “Laiks iet”
29. novembrī Tomes tautas nama Dāmu vokālais ansamblis ar sirsnīgu koncertu “Laiks iet” svinēja savus 35 dziesmotus gadus. Jubilejas reizē izskanēja ansambļa mīļākās un nozīmīgākās dziesmas, tostarp arī īpaši Tomes dāmām rakstīti skaņdarbi.

Svētku koncertu bagātināja arī vieskolektīvi:

  • Lielvārdes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Pusnakts stundā”,
  • Ropažu novada vīru vokālais ansamblis “Karma”,

Ansambļa sirds un dvēsele jau kopš pirmsākumiem ir tā vadītājaIngrīda Klepere–Irbēna, kura kolektīvu uzsāka vadīt vēl studiju laikā Latvijas Mūzikas akadēmijā. Šodien ansamblī dzied 11 brīnišķīgas dāmas, kas koncertos un mēģinājumos sabrauc no dažādām Latvijas vietām. No Tomes šobrīd divas dziedātājas – Iveta un Sarmīte, taču ansambli vieno dziesmas spēks, profesionāla un sirsnīga vadītāja, kā arī radošas, iedvesmojošas kolektīva dalībnieces.

Šis jubilejas vakars bija ne tikai atskats aizvadītajos gados, bet arī apliecinājums, ka, lai kurp laiks mūs vestu, dziesma joprojām mūs vieno, stāsta Tomes tautas nama Dāmu vokālais ansamblis.

