Logotips, kas uzvarēs šajā konkursā, tiks izmantots Jauniešu domes informatīvajos un reprezentatīvajos materiālos, tāpēc tam jābūt kā grafiskam dizaina elementam, kas vieno Jauniešu domes tēlu, ietver ne vairāk kā trīs krāsu toņus un iekļauj Jauniešu domes nosaukumu vai tā abreviatūra.
Ideju iesniegšanas kārtība un noformēšana
Konkurss noris no 2021. gada 5. janvārim līdz 7. februārim. Pieteikums ir jāiesniedz elektroniski uz e-pasta adresi JPG, PNG, vai PDF formātā. Viens autors var iesniegt ne vairāk kā trīs logo idejas. Iesūtot ideju, jāpievieno līdz 100 vārdiem garu aprakstu par savas idejas vīziju Ogres novada jauniešu atpazīstamības zīmei - logo. Darbu digitāli saglabājot, jāiekļauj autora vārds, uzvārds.
Konkursam iesniegtie darbi tiks publicēti Ogres novada pašvaldības mājas lapā un tiks vērtēti divās kārtās - ar skatītāju balsojumu sociālajā portālā Facebook.com un Jauniešu Domes dalībnieku balsojumu. Uzvarētājs tiks izziņots publiski Ogres novada pašvaldības mājaslapā un pirmo trīs vietu ieguvēji saņems balvas par dalību konkursā.
Plašāka informācija par konkursa norisi pieejama, sazinoties ar Ogres novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes darbinieci Sabīni Zviedri, tālr. 26680645, e-pasts