Izsludināta pieteikšanās "Novada garšas 2025" produktu kvalitātes konkursam

No 11.augusta līdz 8.septembrim Latvijas mazajiem pārtikas ražotājiem un mājražotājiem iespējams pieteikt savus produktus sestajam "Novada garšas" produktu kvalitātes konkursam, informēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Konkursu organizē LLKC sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Pārtikas tehnoloģijas fakultātes speciālistiem, kā arī profesionāliem pavāriem.

Konkursa mērķis ir izcelt augstas kvalitātes produktus, kas top nelielos apjomos ar rūpību, pieredzi un vietējām izejvielām.

Produktu vērtēšana notiks trīs dienas, no 24.septembra līdz 26.septembrim, LBTU Pārtikas tehnoloģijas fakultātē Jelgavā. Ražotāji aicināti iesniegt produktus 11 kategorijās, tostarp "Piens un piena produkti (arī kazas un aitas piena)", "Gaļa un gaļas pārstrādes produkti", "Zivis un zivju produkti", "Ogu, augļu, augu un dārzeņu produkti", "Graudaugu un pākšaugu pārstrādes produkti un maize", "Konditoreja (saldumi un miltu izstrādājumi)", "Medus un tā produkti", "Bezalkoholiskie dzērieni", "Raudzēti alkoholiskie dzērieni (alus, vīns, sidrs un citi)", "Stiprie alkoholiskie dzērieni", kā arī kategorijā citiem produktiem.

LLKC norāda, ka produkti tiks vērtēti anonīmi, piešķirot tiem šifrus. Ekspertu komanda - pārtikas tehnologi un profesionāli pavāri - vērtēs produktu izskatu, struktūru, aromātu, garšu un pēcgaršu, balstoties uz sensorās analīzes principiem.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana norisināsies 25.oktobrī pasākumā "Novadu Ražas svētki Rīgā", kas šogad notiks Hanzas peronā.

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejama vietnē "https://novadagarsa.lv/konkurs/produktu-kvalitates-konkurss-2025/".

