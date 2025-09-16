Izsludināts jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “Jauniešu [ie]spēja”

Konkursa pamatinformācija
2025. gada 29. maijā Ogres novada pašvaldības dome apstiprināja grozījumus saistošajos noteikumos Nr.18/2025 (protokols Nr.9; 26) “Ogres novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa “Jauniešu [ie]spēja” nolikums”.
Konkursa īstenošanai no pašvaldības budžeta paredzēts finansējums 5000 EUR apmērā.
Projektu var iesniegt jauniešu grupa (vismaz 3 personas) vecumā no 12 līdz 25 gadiem, kuri ir deklarēti Ogres novadā vai mācās kādā no novada izglītības iestādēm. Grupā jābūt vismaz vienam dalībniekam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un uzņemas atbildību par projekta īstenošanu un finanšu pārvaldību.
Finansējuma apmērs vienam projektam:
- jauniešiem 12–14 gadu vecumā – līdz 300 EUR;
- jauniešiem 15–17 gadu vecumā – līdz 500 EUR;
- jauniešiem 18–25 gadu vecumā – līdz 700 EUR.
Atbalstāmās aktivitātes
- neformālās mācīšanās pasākumus un aktivitātes;
- brīvā laika un āra aktivitātes;
- iniciatīvas jauniešu informētības un līdzdalības veicināšanai sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanā;
- aktivitātes nodarbinātības, karjeras izglītības un brīvprātīgā darba jomā;
- pasākumus sociālā riska grupu jauniešu integrācijai;
- veselīga dzīvesveida popularizēšanas iniciatīvas;
- vides aizsardzības projekti;
- radošās pašizpausmes aktivitātes;
- idejas novada attīstībai, labiekārtošanai un jauniešiem draudzīgas vides veidošanai, kā arī Ogres novada tēla stiprināšanai.
Mācības un mentoringa atbalsts
Konkursa ietvaros notiks projekta rakstības mācības “Jauniešu [ie]spēju laboratorija”:
- Dalībnieki, kas apmeklē mācības, iegūst papildu punktus projektu vērtēšanā.
- Reģistrācija mācībām atvērta līdz 2025. gada 26. septembrim plkst. 15.00.
- Pieteikuma anketa:https://ej.uz/iespeja-25
Vismaz vienam no projekta darba grupas jāapmeklē mācības, taču ieteicams piedalīties diviem dalībniekiem, lai nodrošinātu kvalitatīvāku projekta izstrādi.
Mācību laikā paredzētas:
- diskusijas par idejām un projektu plānošanu;
- individuālas mentoringa sesijas (3 sesijas, 15–30 minūtes katra), kas palīdzēs projekta pieteikuma, aktu un noslēguma atskaites sagatavošanā.
Konkursa norise
- 1. kārta – piedalīšanās mācībās “Jauniešu [ie]spēju laboratorija”;
- 2. kārta – projekta pieteikuma iesniegšana līdz 2025. gada 31. oktobrim.
Projektu pieteikumus aicinām iesniegt līdz 31. oktobrim:
- papīra formātā (vienā oriģinālā eksemplārā):
- Ogres Jauniešu mājā (Brīvības ielā 40, O., T., C. 13.00–19.00);
- Ikšķiles Jauniešu centrā (Birzes ielā 33a, O., C., Pk. 12.00–18.00);
- Lielvārdes Jauniešu centrā (O., C., Pk. 12.00–18.00).
- elektroniski – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pastu , e-pasta temata laukā norādot projekta nosaukumu un apzīmējumu “Jauniešu [ie]spēja” (līdz plkst. 23.59).